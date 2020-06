Duda stawia na rozwój biznesu i inwestycje

Mamy wielkie plany inwestycyjne; one będą niosły ze sobą rozwój biznesu, powstawanie miejsc pracy i dalej wzrastające wynagrodzenia - mówił w Lublinie na spotkaniu z mieszkańcami ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda

Jak przekonywał Andrzej Duda, w 2015 r., gdy został wybrany na prezydenta, rozpoczęło się realizowanie społecznej gospodarki rynkowej, czego efektem jest sprawiedliwy podział dóbr w społeczeństwie. W tym kontekście wskazywał na wdrożone w ciągu tych lat programy społeczne: 500 plus, Dobry Start czy też Leki 75 plus, które „w ciągu ostatnich pięciu lat otrzymał zwykły obywatel w naszym kraju”.

Duda zwrócił również uwagę na potrzebę inwestycji w Polsce od stopnia podstawowego aż do tych największych. Wśród największych wymienił m.in.: budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, rozbudowę kolei i dróg ekspresowych oraz przekop Mierzei Wiślanej.

Wśród mniejszych z kolei wskazywał na komunikację na poziomie lokalnym, fundusz dróg samorządowych czy też ustanowienie funduszu inwestycji lokalnych. Ten ostatni - jak mówił - jest po to, by „kiedy przyjdzie wielki program odbudowy gospodarczej, zaproponowany przez Komisję Europejską, to żeby samorządy miały pieniądze na wkład własny, by czerpać środki europejskie”. Podkreślił, że to jest szczególnie ważne dla najmniejszych samorządów.

Prezydent wskazywał także na potrzebę odbudowy dworców i linii kolejowych. Potrzebujemy dbałości o nasze otoczenie i naszą codzienność. Do tego są potrzebne fundusze, którymi władze centralne powinny wspierać samorząd, dając tym samym możliwość korzystania ze środków unijnych – przekonywał Andrzej Duda.

Jak mówił, te wielkie plany inwestycyjne będą niosły za sobą rozwój biznesu, powstawanie miejsc pracy i dalej wzrastające wynagrodzenia, bo to jest zasadniczy cel, żeby przeciętnej polskiej rodzinie żyło się lepiej, żeby jak najszybciej mogła żyć na takim poziomie, na jakim żyją ludzie na zachodzie Europy.

To jest cel najważniejszy - Polska ma być bezpieczna i dostatnia, a polskiej rodzinie ma się żyć wygodnie, komfortowo i nie może być tak, że polska rodzina martwi się o to, jak związać koniec z końcem - podkreślił Duda.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: W „Sieci”: Beata Szydło mówi, jak wygra Andrzej Duda