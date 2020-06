Polska i Słowacja razem w walce z nieuczciwymi podatnikami

Minister finansów Tadeusz Kościński i wicepremier, minister finansów Słowacji Eduard Heger podpisali wspólną deklarację o pogłębieniu współpracy w walce z przestępczością podatkową i karuzelami VAT

Polska, jako kraj, który odnotował rekordowe w skali UE tempo zmniejszania luki w VAT, wspiera swoim doświadczeniem pozostałe państwa.

W trakcie spotkania, w którym uczestniczył też wiceminister Jan Sarnowski, omówiono również kwestie związane m.in. z transgraniczną wymianą gospodarczą oraz współpracą w zwalczaniu ekonomicznych skutków COVID-19.

Podpisanie deklaracji to kolejny etap realizacji planu zacieśniania partnerstwa między krajami UE w zakresie poprawy efektywności zwalczania oszustw podatkowych, który zainicjował premier Mateusz Morawiecki.

Chcemy wspólnie z naszymi partnerami w UE efektywnie zmniejszać lukę VAT, a także skutecznie walczyć z międzynarodową przestępczością podatkową. Aby było to możliwe, musimy ze sobą współpracować. Dzisiejsza uroczystość jest przykładem tego, jak takie współdziałanie powinno wyglądać. Polska jako lider rozwiązań w zakresie uszczelniania systemu podatkowego, będzie wspierać Słowację w walce z nieuczciwością podatkową. Wymiana informacji i współpraca są niezbędne do osiągnięcia coraz lepszych wyników i dalszego ograniczania luki VAT – podkreślił podczas spotkania w Bratysławie minister Kościński.

Luka VAT w UE i w Polsce

Luka w VAT w Unii Europejskiej według Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynosi prawie 140 mld euro, z czego około 60 mld euro tracą państwa UE z powodu działalności mafii VAT. To tyle co 60% rocznego budżetu naszego kraju.

Polska odniosła w ostatnich latach spektakularny sukces w zakresie niwelowania luki w podatku VAT. Jeszcze w 2015 r. wynosiła ona 24 proc. potencjalnych wpływów, a już w 2018 r. spadła do ok. 12 proc. i utrzymywała się na tym poziomie w 2019 r. Kluczowe było wprowadzenie nowych i unikatowych na skalę europejską narzędzi uszczelniających. Split payment, pakiet paliwowy czy przewozowy, JPK VAT czy STIR – to tylko niektóre narzędzia, które istotnie przyczyniły się do spadku luki VAT w Polsce.

Dane pokazują, że polski rząd wie jak skutecznie uszczelniać system podatkowy, dzięki czemu możemy być realnym wsparciem dla innych państw UE.

Zwalczanie luki VAT jest także priorytetem słowackiego rządu. Od 2013 r. wprowadzano tam środki przeciwdziałające oszustwom podatkowym, jednak luka VAT jest wciąż wysoka i wynosi ok. 18%. Słowacja jest zainteresowana zwłaszcza metodą podzielonej płatności, JPK i pakietem paliwowym.

Europejska solidarność podatkowa

Ważne dla dalszego zwiększania efektywności administracji podatkowej, również w Polsce, jest zapewnienie jej szybkiego dostępu do danych na temat obrotu pomiędzy państwami.

Tam gdzie na szali leży bezpieczeństwo firm i ich pracowników, nie powinno być konkurencji między państwami, tylko jak najbliższa współpraca. Będziemy wspierać naszych partnerów we wdrażaniu instrumentów, które uszczelniają system podatkowy. W tym zakresie mamy duże doświadczenie, którym chcemy się dzielić. Warunkiem skutecznego restartu polskiej i słowackiej gospodarki jest zapewnienie przedsiębiorcom uczciwych warunków konkurencji. Dzięki przyspieszeniu wymiany informacji na temat obrotu między krajami oraz transferowi technologii, służby skarbowe w Polsce i na Słowacji będą działać szybciej i precyzyjniej. Skorzystają na tym nie tylko finanse publiczne, ale przede wszystkim uczciwy biznes, który nie ma szans konkurować z oszustami podatkowymi czy firmami, które nie płacą podatków – zaznaczył wiceminister Sarnowski.

Realizując zainicjowany przez premiera Morawieckiego projekt budowy koalicji państw skupionych wokół idei solidarności podatkowej, Polska proponuje państwom Europy zawieranie dwustronnych umów o pogłębionej współpracy, które będą tworzyć ramy dla przyspieszonego transferu wiedzy, technologii i informacji podatkowych.

29 stycznia b.r. w Polsce gościli przedstawiciele administracji skarbowych 21 państw, które są zainteresowane udziałem w projekcie. Teraz MF rozpoczyna proces negocjacji z poszczególnymi partnerami.

To już kolejna inicjatywa polskiego rządu w zakresie solidarności podatkowej. Na początku czerwca 2020 r. odbyła się pierwsza rozmowa z przedstawicielami centralnej administracji skarbowej Ukrainy. Spotkanie dotyczyło wymiany wiedzy, doświadczeń i technologii podatkowych.

MF, mw