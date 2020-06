Loty z mniejszymi restrykcjami?

Sytuacja branży lotniczej w naszym kraju – biorąc pod uwagę dzisiejsze statystyki – odpowiada kryzysowi w sektorze światowym. Większość krajów, w tym również Polska, zamknęło swoje granice.

Ruch lotniczy zmniejszył się więc aż o 80 proc. Wszystkie analizy pokazują, że jego odbudowa potrwa nie krócej niż 2-3 lata. Będzie to następowało stopniowo – zaczynając od połączeń krajowych, przez regionalne, aż obejmie także loty międzykontynentalne. Dzisiaj jednak największym znakiem zapytania jest otwarcie granic. Bardzo wiele zależy od sytuacji w poszczególnych regionach i państwach. Loty z Unii Europejskiej blokują Stany Zjednoczone, które dla Polski są dużym i ważnym rynkiem. Tymczasem Polskie Linie Lotnicze LOT oczekują na wsparcie ze strony rządu. Dotychczas, przez długi okres, radziły sobie bez pomocy państwowej. Obecnie trwa jeszcze dyskusja w jakiej formie zostanie ona przekazana – być może będzie to gotówka, kredyty z banków państwowych, czy też inny wariant. Nie można na razie wykluczyć żadnego scenariusza.

– Nie wiadomo też jak będzie to wyglądało między, chociażby, naszymi sąsiednimi krajami – powiedział Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR.

Dziś LOT realizuje już połączenia krajowe, które z założenia były deficytowe, chyba że dotyczyły pasażerów tranzytowych. Obecnie opcja ta odpadła, dlatego linie lotnicze muszą dopłacać do wykonywania operacji.To rodzi pytanie o słuszność i przesłanki do podjęcia decyzji o zakazie zajmowania wszystkich miejsc w samolocie. Wprowadzono przecież możliwość korzystania ze wszystkich miejsc siedzących w pociągach. Nie stanowi to problemu, dopóki obłożenie nie jest pełne – nawet po uwzględnieniu limitów. Sytuacja zmieni się jednak po wznowieniu lotów zagranicznych. Utrzymanie 50-procentowego rygoru dostępnych miejsc jest niemożliwe. Wtedy rejs jest nieopłacalny. Zwrot kosztów lotu wymaga obłożenia na poziomie 77 proc., a nawet 80 proc. w przypadku lotów kontynentalnych. Takie restrykcje nie są spotykane w innych miejscach na świecie. Decyzja ta budzi jeszcze więcej wątpliwości – biorąc pod uwagę warunki panujące w samolotach. Powietrze jest tam stale filtrowane, a zarazki zabijane.