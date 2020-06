TechnoBiznes 2020 Nowicki: Tym czym wyróżniamy się to kreatywność

Za nami gala Konkursów Technologicznych „Gazety Bankowej”. W jej trakcie nagrody otrzymali ci, którzy w ubiegłym roku dokonały najciekawszych wdrożeń u siebie albo przygotowali do sprzedaży w roku bieżącym najciekawsze rozwiązania informatyczne. Nim jednak poznaliśmy LIDERÓW 2019 i HITY 2020, kilka słów powiedział Robert Nowicki, wiceminister rozwoju.

W imieniu Pani Premier cieszę się, że możemy być w takich miejscach. Gdzie efekt polskiej myśli technologicznej jest wdrażany w rzeczywistość. Bo tylko wtedy możemy mówić o innowacjach. Trzeba spojrzeć, że wyzwania przed którymi stoimy to przede wszystkim kwestia automatyzacji, konkurencyjności w oparciu o nowoczesne technologie. Każdy kryzys jest impulsem do zmian. To rzeczywiście realna pomoc wszystkich narzędziach technologicznych. Kwestia automatyzacji przy wykorzystaniu symbiozy działania człowieka i maszyny to kwestia kluczowa dla polskich przedsiębiorstw. Bo tym jesteśmy w stanie konkurować. Bo nie ma miejsca na świecie, gdzie nie możemy spotkać polskiego inżyniera lub polskiej myśli technologicznej – powiedział Nowicki

Czytaj też: TechnoBiznes 2020 Zagórski: Bank, który nie jest firmą technologiczną bardzo odstaje

Reindunstralizacja przemysłu 4.0 to temat niezwykle ważny dla naszej konkurencyjności. Tym czym wyróżniamy się to kreatywność. Ostatnie lata to pokazały. Wymienię tylko kilka narzędzi: chociażby program Start in Poland. Mamy na sali pana Dyrektora Wojciecha Kamienieckiego. Szalenie ważny punkt. Ale to wszystko ma być tylko przecinkiem do jeszcze lepszego rozwoju polskiego biznesu. Te rozwiązania nad którymi współpracujemy mają dać nam impuls. Jeżeli patrzymy na różne wskaźniki, to rosną zarówno ze strony administracji rządowej, mądrej polityki i wsparcia polskich przedsiębiorców, ale też widać rozwój wizji wewnętrznej. Wizji pójścia w kierunku nowych technologii - dodał.

Wiceminister rozwoju zapowiedział dalsze wsparcie sektora start upowego.

Chcemy kontynuować to wsparcie rozwoju sektora start upowego. Myślę, że sprawdziło się rozwiązanie open innovation. Szereg zainteresowanych podmiotów powodują to, że warunki polskiej współpracy stanowią podwaliny polskiego sukcesu – mówił Nowicki - To przede wszystkim dzięki państwu działających w obszarze technologii gospodarka wzrasta. Nagrodzeni w konkursie pokazują, że takie inicjatywy są bardzo cenne. Bo niewątpliwe to nam potrzeba i trzeba iść drogą polskiego sukcesu.

Czytaj też: TechnoBiznes 2020: To oni przyczyniają się do rozwoju kraju

KG