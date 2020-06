Nagrody Hit Roku 2020 przyznane

Za nami gala na której przyznano nagrodę HIT ROKU 2020. Jest to konkurs, którego celem jest wyłonienie oraz promowanie najbardziej nowoczesnych i innowacyjnych ofert IT (produktów, rozwiązań, usług) skierowanych do firm i instytucji z kategorii: bankowość oraz ubezpieczenia i inne instytucje finansowe (trzecia kategoria bez nominacji w kategorii przemysł 4.0.)

Rekomendnacje w konkursie HIT Roku 2020 w kategorii Bankowość uzyskały następujące rozwiązania:

• Ponadsektorowy trwały nośnik w chmurze łączący technologie blockchain, WORM i cloud firmy Hitachi (projekt wykonany wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową i Operatorem Chmury Krajowej)

• MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API wer. 14 dla Bankowości Spółdzielczej firmy Heuthes Sp. z o.o.

• Early Warning System BIK firmy Biuro Informacji Kredytowej S.A.

• Platforma Usług Chmurowych dla Sektora Finansowego firmy Talex S.A.

• Rozwiązanie CPDNet dla sektora banków spółdzielczych firmy SoftNet Sp. z o.o.

Nagrody HIT Roku 2020 w kategorii Bankowość otrzymały:

• Ponadsektorowy trwały nośnik w chmurze łączący technologie blockchain, WORM i cloud firmy Hitachi (projekt wykonany wraz z Krajową Izbą Rozliczeniową i Operatorem Chmury Krajowej)

Dzięki połączeniu sił technologii blockchain, macierzy WORM oraz chmury obliczeniowej na rynek wprowadzone zostaną innowacyjne usługi wspierające digitalizację przedsiębiorstw i zgodność z regulacjami, takimi jak trwały nośnik czy dyrektywa MIFID2. Odbiorcami tych usług będą m.in. podmioty z sektora medycznego, telekomunikacyjnego, bankowego i ubezpieczeniowego.

• MULTICENTAUR PAYMENT HUB BS-API wer. 14 dla Bankowości Spółdzielczej firmy Heuthes Sp. z o.o.

System ten umożliwia konsolidację odmiennych sposobów przetwarzania płatności funkcjonujących w poszczególnych bankach danego zrzeszenia w jednolity, ustandaryzowany i skoordynowany proces

• Early Warning System BIK firmy Biuro Informacji Kredytowej S.A. rozwiązanie o charakterze alertowym, pozwalające na monitorowanie wybranej grupy puli klientów z opóźnieniem w spłacie

Rekomendacje w konkursie HIT Roku 2020 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe otrzymały:

• Aplikacja iPPK firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.

• Platforma SPACE Life firmy Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA

• S3DOC trwały nośnik nowej generacji firmy BCHAIN PARTNER Sp. z o.o.

Nagrody HIT Roku 2020 w kategorii Ubezpieczenia i inne instytucje finansowe otrzymały wszystkie trzy rozwiązania:

• Aplikacja iPPK firmy PKO BP Finat Sp. z o.o.

Aplikacja pozwala na pełną obsługę programu PPK na styku instytucja finansowa - pracodawca. Jest to przyjazne i uniwersalne narzędzie umożliwiające sprostanie wymogom nowo wprowadzonego programu emerytalnego. Kapituła zwróciła uwagę na jego prostą architekturę, pozwalającą na zminimalizowanie nakładów pracy przy obsłudze PPK.

• Platforma SPACE Life firmy Atena Usługi Informatyczne i Finansowe SA

Do jej zalet należy m.in.: dostęp klienta do pełnej puli produktów i usług towarzystwa ubezpieczeń, krótszy czas przygotowania produktu, cyfrowe polisy, obniżenie kosztów dzięki przekazaniu klientowi możliwości wykonania dowolnej operacji samoobsługowej na polisie –zarówno w ubezpieczeniach grupowych jak i indywidualnych, 3-krotnie krótszy czas obsługi roszczeń i podejmowania decyzji, zwiększający przepustowość i możliwości obsługi.

• S3DOC trwały nośnik nowej generacji firmy BCHAIN PARTNER Sp. z o.o.

W nośniku cechy trwałości gwarantowane są poprzez zastosowanie najlepszych światowych praktyk i standardów w obszarze algorytmów oraz metod kryptograficznych, zaimplementowanych w oprogramowaniu. S3DOC jest innowacyjnym w skali UE systemem informatycznym posiadającym cechy trwałego nośnika.

