Miliardy złotych na przebudowę dróg samorządowych

Co roku 3,2 mld zł zasila potrzeby związane z przebudową dróg lokalnych a Fundusz Dróg Samorządowych to budżet 36 mld zł - powiedział w środę minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Dodał, że na realizowane obecnie remonty dróg mieszkańcy czekali nawet kilkadziesiąt lat.

Minister podczas konferencji w Węgorzewie (warmińsko-mazurskie) wskazywał, że remonty dróg lokalnych są możliwe dzięki wsparciu z rządowego z Funduszu Dróg Samorządowych.

„38 lat mieszkańcy Węgorzewa czekali na to, że płyty żelbetowe, typowe dla budowy, którymi przemieszczały się samochody przez kilkadziesiąt lat, zostaną zastąpione nową drogą. Już nie wierzyli, że to uda się zrealizować. Mogę powiedzieć, że dotrzymujemy słowa. Fundusz Dróg Samorządowych to kwota 36 mld zł, a co roku 3,2 mld zł zasila potrzeby związane z przebudową dróg samorządowych”- powiedział szef resortu infrastruktury.