Facebook uruchamia platformę ze szkoleniami dla MŚP w Polsce

Facebook uruchomił nową platformę do darmowych i interaktywnych szkoleń online dla firm, która ma im pomóc w odbudowanie działalności po okresie zamknięciu.

Na stronie Boost with Facebook - Poradnik przedsiębiorcy będą regularnie publikowane webinary poświęcone rozwijaniu biznesu online, tworzeniu kreatywnych treści oraz prezentujące inspirujące przykłady skutecznego wykorzystania narzędzi cyfrowych przez polskie firmy. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 24 czerwca.

Światowy kryzys związany z COVID-19 to szczególne wyzwanie dla najmniejszych przedsiębiorstw. Wiele z nich musiało całkowicie zawiesić działalność, a dla innych utrzymanie klientów pozostających w domach stało się nieporównanie trudniejsze.

Szereg firm zdecydowało się w całości lub częściowo zmienić model działania i przenieść się do internetu, aby utrzymać płynność finansową i miejsca pracy, ale wielu z nich brakuje wiedzy i narzędzi, by zrobić to skutecznie.

Zdając sobie sprawę z tych wyzwań, Facebook zdecydował się uruchomić program darmowych szkoleń dla przedsiębiorców. Jak tłumaczy Jakub Turowski, szef zespołu ds. polityki publicznej Facebooka w Polsce: “Mamy świadomość, że wiele problemów, z którymi borykają się dziś przedsiębiorcy nie ustąpiło w momencie zniesienia obostrzeń. Aby ułatwić im przetrwanie tego trudnego czasu, a także usprawnić dostosowanie się do nowej rzeczywistości, chcemy pokazać jak wykorzystać potencjał internetu i darmowych narzędzi Facebooka i Instagrama. Mamy zamiar dotrzeć z praktyczną wiedzą do jak największej liczby małych i średnich firm.”

Szkolenia będą prowadzone online przez ekspertów Facebooka, a ich tematyka obejmie takie zagadnienia jak skuteczne budowanie firmy w sieci, opowiadanie o marce w mediach społecznościowych, utrzymywanie kontaktu z klientami, czy wreszcie tworzenie angażujących i atrakcyjnych treści za pomocą darmowych aplikacji mobilnych. Poza częścią szkoleniową, każdy z webinarów będzie zawierał sekcję pytań i odpowiedzi, podczas których widzowie będą mogli pogłębić omawiany temat.

Szkolenia będą organizowane regularnie. Rejestracja na pierwsze z nich pt. “Odkryj bezpłatne narzędzia Facebooka, dzięki którym rozwiniesz firmę”, zaplanowane na 24 czerwca, jest już otwarta.

Poza webinarami, platforma będzie zawierała nagrania i poradniki stworzone z myślą o przedsiębiorcach poszukujących niezbędnych wskazówek potrzebnych do cyfrowej transformacji.

Program szkoleń został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji:

Pandemia skłania przedsiębiorców na całym świecie do zmian, szukania nowych rozwiązań i narzędzi. Aby wprowadzać innowacje nawet w najmniejszej firmie przydatna jest jednak wiedza i wsparcie. Dlatego bardzo cieszę się, że Facebook uruchomił platformę szkoleniową dla małych i średnich polskich firm, które znajdują się dziś w szczególnie trudnej sytuacji. Zachęcam przedsiębiorców do uczestnictwa w webinarach, czerpania inspiracji oraz skutecznego wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingu cyfrowego do wzmacniania i rozwijania ich firm - skomentowała Jadwiga Emilewicz, Wicepremier i Minister Rozwoju.

Ostatnie tygodnie to trudny czas dla przedsiębiorców, szczególnie tych prowadzących małe, średnie i jednoosobowe biznesy. Nie wszyscy mogą przenieść działalność do internetu. Internet może za to pomóc, a nawet często uratować niejeden biznes. Warto dowiedzieć się, jak to zrobić. Dlatego zachęcam do udziału w szkoleniach, szczególnie przedsiębiorców z mniejszych miast i miejscowości. Być może okażą się impulsem nie tylko do zmiany, ale i do rozwinięcia działalności. Warto spróbować - powiedział Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.