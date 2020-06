Mosbacher: Trumpa i Dudę łączy silna więź. Dowody wkrótce zobaczymy

Stany Zjednoczone i Polskę łączy bardzo silna więź. Ta więź bardzo mocno łączy też prezydentów Donalda Trumpa i Andrzeja Dudę. Ona się będzie umacniała, czego dowody zapewne zobaczmy wkrótce - mówiła w środę ambasador USA Georgette Mosbacher

Na poligonie drawskim (Zachodniopomorskie) dobiega końca polsko-amerykańskie ćwiczenie Defender-Europe 20 Plus. W środę obserwował je szef MON Mariusz Błaszczak. Obecna była także między innymi ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher.

Cieszę się, że przy ćwiczeniach takich jak te możemy kolejny raz zobaczyć tę więź. Jednocześnie ta więź bardzo mocno łączy prezydenta Trumpa i prezydenta Dudę. Mogę powiedzieć wręcz, że jest to więź wyjątkowa i ona się będzie umacniała, czego dowody zapewne zobaczmy wkrótce. (…) Ćwiczenia Defender-Europe 20 Plus to kolejny dowód, że jesteśmy bardzo mocno zaangażowani na rzecz Sojuszu Północnoatlantyckiego. To zaangażowanie w żadnym razie nie słabnie, wręcz przeciwnie — powiedziała Mosbacher.