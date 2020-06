Debata prezydencka w TVP: 11 kandydatów

O 21.00 rozpoczęła się debata prezydencka w TVP. Udział bierze jedenastu kandydatów. Tematami są polityka zagraniczna, wewnętrzna, społeczna, gospodarcza i świat wartości. Debatę oglądało ponad 7 mln widzów.

Debata prezydencka w TVP / autor: PAP

Debata, która potrwa 80 minut, transmitowana jest na TVP1, TVP Info i TVP Polonia. Biorą w niej udział, oprócz urzędującego prezydenta i włodarza stolicy także: prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, lider Wiosny Robert Biedroń, publicysta Szymon Hołownia (bezpartyjny), poseł Konfederacji Krzysztof Bosak, b. poseł Kukiz‘15 Marek Jakubiak, przedsiębiorca Paweł Tanajno (bezpartyjny), Mirosław Piotrowski (Ruch Prawdziwa Europa), Stanisław Żółtek (Kongres Nowej Prawicy) oraz szef Unii Pracy Waldemar Witkowski.

Czwarta runda pytań dotyczyła - gospodarki. Euro czy Złoty?

Oto odpowiedzi kandydatów na prezydenta:

Andrzej Duda

Jesteśmy członkiem UE ale termin przecięcia euro nie został określony, Kiedy rozpocząć dyskusje o euro – wtedy gdy będziemy zarabiać tyle ile w innych, bogatszych państwach UE. Gdy będziemy zamożniejszym społeczeństwem. Termin przyjęcia euro nie został ustalony i bardzo dobrze. Bo Złoty już dwa razy uchronił nas w czasie kryzysu. Dyskusję należy rozpocząć wtedy, gdy Polacy będą zarabiali tyle, ile ludzie na Zachodzie.

Rafał Trzaskowski

Sam traktat akcesyjny zobowiązuje nas do przyjęcia Euro, na szczęście nie mówi kiedy. Ani Polska, ani UE nie jest do tego gotowa. (…) Trzeba powiedzieć o tym chaosie. Rząd nie panuje nad tym, co się dzieje. (…) Trzeba się skupić na inwestycjach, nie na gigantomanii i budowie największego lotniska na świecie.

Szymon Hołownia

Euro musimy przyjąć prędzej czy później, ale to nie będzie najważniejszy problem mojej kadencji. (…) Gdzie poważna rozmowa o tym, jak przeprowadzić „zieloną transformację”?

Marek Jakubiak

To gospodarka utrzymuje państwo. Pieniądze nie pochodzą z banku, tylko z pracy ludzi. Polski złoty, polska armia, polski język.

Władysław Kosiniak-Kamysz

Ten, kto układa te pytania, to musiał mieć niezły odlot. (…) Dzisiaj trzeba wprowadzić dobrowolny ZUS i to jest ratunek dla wielu firm. Nie wolno karać przedsiębiorców. Doceńmy ludzi pracy przez wyższą kwotę wolną od podatku. (…) O Euro nikt nie mówi, ma być Złoty i będzie Złoty.

Krzysztof Bosak

To nie jest pytanie o gospodarkę, tylko o politykę.

Robert Biedroń

Jeśli Polską nadal będzie rządził prezydent Duda i PiS, to szybciej przyjmiemy w Polsce ruble niż euro.

Stanisław Żółtek

Zamiast tego, wolałbym porozmawiać o wyjściu Polski z Unii Europejskiej. (…) Czym się zajmuje rząd? Kupowaniem głosów wyborców za ich pieniądze. (…) Aż mi strach zaproponować rządowi, że są budki od piwa. Może „menelowe plus” by jeszcze dorzucili, bo to też są głosy wyborcze.

Trzecia runda pytań dotyczyła - polityki społecznej. Związki partnerskie, adopcja dzieci przez pary homoseksualne. W drugie rundzie pytań - świat wartości. Sprawa religii w szkole.

Pierwszy tematem jest polityka zagraniczna, sprawa nielegalnej imigracji do Europy i przymusowej relokacji.

Na koniec debaty kandydaci na prezydenta wypowiadali własne poglądy i opinie.

Przed wejściem do siedziby TVP uczestnikom debaty i członkom ich sztabów mierzona była temperatura.

Poprzednia debata kandydatów na prezydenta odbyła się 6 maja. Wzięło w niej udział 10 kandydatów (wówczas zarejestrowany nie został Waldemar Witkowski). Koalicję Obywatelską reprezentowała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska. W wyborach 28 czerwca startuje Rafał Trzaskowski.

PAP/wpolityce.pl/gr