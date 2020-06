Blisko pół miliarda złotych na rachunkach PPK w PKO TFI

Już blisko pół miliarda PLN zgromadzili uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych zarządzanych przez PKO TFI. Od lutego br. aktywa te wzrosły blisko trzykrotnie. Tylko w maju PKO TFI odnotował 22 proc. wzrost – największy na rynku

Według majowego raportu o aktywach na rynku TFI, opublikowanego przez serwis analizy.pl, PKO TFI jest zdecydowanym liderem na rynku pod względem zgromadzonych aktywów uczestników PPK.

Stały wzrost sumy aktywów gromadzonych na rachunkach PPK potwierdza wysoki poziom zaufania uczestników programu, których firmy zdecydowały się na współpracę przy tworzeniu programu z PKO TFI. Nasz wysiłek włożony w przygotowanie unikalnego na rynku systemu obsługi oraz prowadzenie akcji informacyjnej wśród pracowników firm dał efekty. Udało nam się w dużej mierze pokonać początkowe niezdecydowanie pracowników, a dzięki doskonale zorganizowanej obsłudze pokazać efektywność PPK już w pierwszych miesiącach odprowadzania składek – mówi Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI

PKO TFI ma 35 proc. udziału w ogólnej sumie aktywów całego rynku PPK w Polsce, a wśród samych towarzystw funduszy inwestycyjnych udział ten wynosi 42 procent (wedle danych na koniec maja br.). Drugie w rankingu towarzystwo funduszy inwestycyjnych zgromadziło mniej niż połowę sumy aktywów PKO TFI w PPK. Dominację PKO TFI na rynku PPK widać także w faktycznych przepływach składek - w maju, na 149 mln zł netto nowych wpłat na całym rynku, aż 45 proc. (66,3 mln zł) trafiło do funduszy PKO TFI. To trzy razy więcej niż do drugiej w rankingu instytucji.

Maj, mimo bezprecedensowego kryzysu spowodowanego pandemią, był kolejnym miesiącem wzrostu zarówno aktywów zarządzanych przez PKO TFI, jak i liczby uczestników.– podkreśla Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO TFI

Wśród klientów spółki z Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego są m.in. Allegro, Leroy Merlin Polska, T-mobile, Play, Jeronimo Martins Polska, Lidl Polska i Grupa Azoty SA „Puławy”, Grupa Warta, Emitel S.A. firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. prowadząca na polskim rynku m.in. takie marki jak BOSCH i Siemens.

PKO TFI w marcu tego roku uzyskał I miejsce w rankingu Laur Konsumenta za ofertę PPK. Po uzyskaniu dominującej pozycji na rynku dużych firm zatrudniających co najmniej 250 pracowników – ponad 1,5 tys.. podpisanych umów, ­ spółka kontynuuje pozyskiwanie klientów w kolejnej grupie przedsiębiorstw - zatrudniających od 50 do 249 osób. Terminy podpisywania umów PPK w tej grupie firm to 27 października 2020 r. - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK i 10 listopada 2020 r. - na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.

Przedsiębiorstwo przystępujące do tworzenia PPK we współpracy z PKO TFI, bez względu na skalę działania może liczyć na dedykowany system obsługi zarówno w zakresie dokumentacji kadrowej jak i indywidualnych kont pracowników. Towarzystwo oferuje kompleksowe wsparcie na każdym etapie wdrożenia PPK, a także obsługę uczestników online (i-fundusze.pl) lub w ponad 1000 oddziałach PKO Banku Polskiego.

PKO TFI wspiera pracodawców nie tylko na etapie przygotowania i implementacji systemu obsługi PPK. Eksperci PKO TFI biorą udział w szkoleniach, konferencjach i forach przedsiębiorców – obecnie oczywiście w formule on-line - dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniami w procesie przygotowania i uruchomienia systemu, pokazują jak uniknąć potencjalnych trudności przeprowadzić wdrożenie sprawnie i efektywnie.

Mat.pras./ mk

