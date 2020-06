Nowa akcja Orlenu „Wspieramy Polskę”. Sasin: przykład dla innych SSP

Ciężarówka PKN Orlen #WspieramyPolskę ruszyła w czwartek w trasę. Odwiedzi 50 miast i miejscowości w Polsce. Ma promować rodzime marki i patriotyzm gospodarczy. Jak zaznaczył minister Jacek Sasin, to kolejny krok, by wspierać ideę oraz praktykę patriotyzmu konsumenckiego, a także dać realne świadectwo takiego działania w wykonaniu PKN Orlen, który wspierając polskich dostawców nadaje ton innym Spółkom Skarbu Państwa.

Minister Sasin wskazał, że Orlen, jako jeden z głównych celów swojej polityki postawił sobie współpracę z polskimi dostawcami.

Jak wskazał prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, Orlen od 3 lat bardzo mocno wspiera polską gospodarkę. Na ponad 1800 stacji Orlen oferuje już ponad 85 proc. produktów wyprodukowanych przez polskich producentów. Koncern ma też stacje poza granicami naszego kraju. Tam także sprzedaje polskie produkty. Również w RUCH będzie sprzedawać polskie produkty.

Potwierdzili to dalej obecni przedstawiciele polskich firm, niektórych dostawców Orlenu. Zaprezentowano też nowy spot zachęcający i dziękujący za wsparcie polskich producentów.

Jak ocenił Andrzej Jędrzejewski, właściciel Bracia Sadownicy, dzięki realnej pomocy PKN Orlen firma Bracia Sadownicy zyskują sprzedaż, a klienci dostęp do bardzo naturalnych polskich soków i napojów.

Dominik Kosuń, dyrektor zarządzający marki Brubeck podkreślił podczas konferencji, że tego typu wsparcie to nie tylko uratowane miejsca pracy, ale również stabilizacja finansowa, która pozwoliła jego przedsiębiorstwu rozwijać kolejne produkty. Jednym z nich jest, jak mówił, produkt, „który niszczy wirusy z grupy koronawirusów” i ma być wprowadzony na rynek jesienią.

Dodał, że w tych wymagających czasach musimy się wspierać, a taka kampania ma szansę zachęcić polskich producentów i konsumentów do skorzystania z polskich produktów, polskie produkty są na świecie cenione, a takie działanie jest tym prawdziwym patriotyzmem gospodarczym.

Możecie być spokojni o wsparcie ze strony polskiego rządu, ponieważ my rozumiemy jak jest to ważne. Kolejne tarcze antykryzysowe, które mają wspierać polski biznes, spełniają swoją rolę. To tysiące uratowanych firm. Setki tysięcy uratowanych miejsc pracy. To konkret – ocenił wicepremier Sasin. – Takie działania będą rozszerzane. Ja, jako minister aktywów państwowych, chcę zapewnić państwa, wraz z prezesem Obajtkiem, że to postawa, którą będziemy propagować wśród wszystkich Spółek Skarbu Państwa. Trzeba zachować zasadę wolnej konkurencji, ale w ramach tej zasady wspierać i dopuszczać do rynku polskie podmioty gospodarce, bo to jest nasz narodowy interes – podsumował.