Pandemia a trendy wakacyjne. Gdzie będą odpoczywać Polacy?

Pandemia niewątpliwie zmieni sposób, w jaki zdecydujemy się spędzić wakacje i urlop w tym roku, na korzyść zwiedzania i odpoczynku w kraju. Jednocześnie wciąż wzrastają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, a ledwie odmrożona branża turystyczna musi szybko stanąć na nogi. Szansą na ożywienie gospodarcze dla rodzimej turystyki, a szczególnie preferowanych w obecnym czasie gospodarstw agroturystycznych, może być cyfryzacja i postawienie na obecność w sieci.

Turystyka jest zdecydowanie branżą, która dotkliwie odczuwa straty spowodowane pandemią koronawirusa na świecie. Wpłynęło na to z jednej strony zamrożenie gospodarki i liczne restrykcje związane z przemieszczaniem się, a z drugiej nadal niekorzystnie oddziałuje ogólna niepewność popytu na te usługi i dalsze ograniczenia dotyczące podróży zagranicznych.

Polska pierwszym wyborem

To właśnie ten ostatni czynnik, dotyczący obostrzeń, a także obawa o zdrowie, sprawiają, że Polacy w tym roku szukają urlopu w kraju. Aż 84 proc. zapytań związanych z podróżami w polskiej wersji Google w ostatnim miesiącu dotyczyło polskich lokalizacji, w porównaniu do tylko 16 proc. zagranicznych. Prawidłowość ta jest obserwowana także w innych państwach: gdy Austria i Dania ogłosiły, że zniosą blokady, krajowe zapytania dotyczące podróży w tych państwach wzrosły odpowiednio o ponad 30 proc. i ponad 10 proc. I chociaż taka zmiana preferencji konsumentów może oznaczać od 850 milionów do 1.1 miliarda międzynarodowych turystów mniej (20-30 proc.w stosunku do poprzedniego roku), co przekłada się na straty w wysokości 30-50 miliardów (niewydanych przez międzynarodowych turystów) , może to być też szansa dla rodzimej turystyki, by zawalczyć o nowych klientów, a dla mniej znanych miejsc - by dać się odkryć.

Lokalnie i bezpiecznie

Analiza trendów w Google w ostatnim miesiącu wskazuje, że szczególną popularnością wśród użytkowników szukających lokalizacji i atrakcji na najbliższe wakacje cieszą się miejsca położone blisko natury, parki narodowe i góry (hasła: Tatrzański Park Narodowy, Puszcza Białowieska, Poleski Park Narodowy, Pustynia Błędowska, Turbacz). Spadek liczby wyszukiwań zanotowały zaś kierunki popularne w latach poprzednich, lecz związane z atrakcjami bardziej miejskimi (hasła: Energylandia, ZOO Wrocław, Zamek Czocha, Kazimierz Dolny, Karpacz). Co więcej, szukamy głównie destynacji lokalnych, najczęściej w obrębie województwa, w którym mieszkamy, a jednocześnie często mniej popularnych i oddalonych od głównych turystycznych szlaków .

Trend ten znajduje swoje odzwierciedlenie także w poszukiwaniu odpowiedniego zakwaterowania na czas urlopu. Pomimo iż hotele to ciągle większość zapytań w wyszukiwarce Google (84 proc. w maju 2020, w porównaniu do 87 proc. w maju 2019), w tym roku obserwujemy większe zainteresowanie wynajmem wakacyjnym (wzrost z 13 proc. do 16 proc. rok do roku). Natomiast zdecydowanie widocznym rosnącym trendem w tym roku jest hasło agroturystyka. Wyszukiwania haseł z tą frazą zaczęły rosnąć od końca kwietnia, nawet o 45 proc. ‒ mówi Antoni Andruszkiewicz, Travel Industry Manager w Google Polska. Polacy nie stracili zainteresowania podróżami w czasach koronawirusa. Zmieniły się jednak ich preferencję oraz styl podróżowania. Miejsca i atrakcja w kraju cieszą się zdecydowanie większym zainteresowaniem (wzrost udziału polskich destynacji z 60% wyszukiwań podróżniczych w maju 2019 do 84 proc. w maju 2020). Ponadto zauważalny jest wzrost zainteresowania miejscami blisko natury, zielonymi miejscami poza miastami takimi jak parki narodowe (wzrost o 62 proc. rok do roku), a spadek wyszukiwań popularnych i często zatłoczonych miejsc takich jak kurorty wakacyjne czy parki rozrywki. Jedno jest pewne, wakacje 2020 nie będą latem w domu dla Polaków ‒ mówi Jacek Bisiński, Travel Analytical Consultant w Google Polska.

Wybierając miejsce pobytu kierujemy się także bezpieczeństwem w kontekście pandemii. Spośród osób, które rozważają zarezerwowanie pobytu w hotelu w ciągu najbliższych 3 miesięcy, 32 proc. stwierdziło, że „sprzątanie hoteli według standardów szpitalnych” najbardziej skłoniłoby ich do zarezerwowania tego pobytu . Dlatego tak ważne jest, aby informacje na temat aktualizacji związanych z reżimem sanitarnym i jego przestrzeganiem w konkretnym miejscu były dostępne dla użytkowników.

Turystyka (nie)scyfryzowana

Przytoczone powyżej dane świadczą o zmianie zachowań i preferencji polskich turystów w tym roku. Czy branża turystyczna będzie umiała odpowiedzieć na nowe potrzeby klientów? Według raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego “Branża turystyczna w Polsce” (maj 2020) , szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z branży turystycznej może być cyfryzacja, rozumiana jako wykorzystanie nowych technologii do komunikacji z klientami, ale też powszechne wdrożenie procesów analityki. Wyniki badań przeprowadzonych dla rynku hotelowego wskazują, że istnieje wprost proporcjonalna relacja między liczbą wyświetleń strony a późniejszymi przychodami. Tymczasem poziom wykorzystania danych i technologii cyfrowych do celów analitycznych i marketingowych przez polskie przedsiębiorstwa turystyczne należy do jednego z najniższych w Europie .

Podstawowym sposobem wykorzystania nowych technologii przez branżę turystyczną jest prezentacja oferty w internecie i możliwość dokonania rezerwacji online. Wzmożone zapotrzebowanie na miejsca pobytu w Polsce oraz chęć odkrywania przez Polaków agroturystyki może być doskonałym momentem dla mniej popularnych miejsc, które chcą zdobyć nowych klientów, a ich obecność w sieci - szansą, żeby dać się zauważyć. Z perspektywy turystów, którzy obecnie najczęściej szukają i rezerwują pobyt wakacyjny online, cyfryzacja to też możliwość sprawdzenia dokładnej lokalizacji, rekomendacji i warunków higienicznych panujących w danym miejscu ‒ mówi Łukasz Pietrzak, Marketing Manager w Google. ‒ Natomiast dla właścicieli obecność w sieci to nie tylko korzyści wynikające szybkiej aktualizacji informacji dotyczących np. dostępnych miejsc noclegowych, menu, warunków, ale też dostęp do danych na temat preferencji konsumentów, co w przyszłości może pozwolić im dopasować ofertę do różnych odbiorców.

Google pomoże w cyfryzacji: bezpłatne szkolenia i narzędzia

Ze względu na obecną trudną sytuację małych i średnich przedsiębiorstw oraz zbliżający się sezon urlopowy, Google chce pomóc polskiej turystyce właśnie w cyfryzacji. W przyszłym tygodniu, 25 czerwca o 12:00 firma organizuje bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z branży turystycznej z podstaw marketingu internetowego. Informacje o szkoleniu znajdują się na stronie Google Internetowe Rewolucje.

Natomiast już teraz właściciele agroturystyki, restauracji, hoteli i atrakcji turystycznych mogą skorzystać z pakietu bezpłatnych narzędzi. Bezpłatna wizytówka na Mapach Google w ramach Google Moja Firma pomoże zaistnieć w świadomości poszukujących kierunku podróży turystów. Wizytówkę warto uzupełnić o informacje o miejscu lub atrakcji, dodać lokalne dane kontaktowe, aktualne zdjęcia, a także zadbać o dobre oceny i rekomendacje turystów, którzy odwiedzili dane miejsce. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do analizy trendów przedsiębiorcy mogą sami odpowiednio dobrać słowa kluczowe.

Wczoraj - jako szczególne wsparcie dla branży turystycznej - Google uruchomił też tzw. Promoted Pins czyli możliwość bezpłatnego wypromowania swojego miejsca na Mapach Google. Funkcja ta pomaga użytkownikom odkrywać “promowane” miejsca, których ikona lokalizacji wyświetla się jako logo, a także ułatwia sprawdzenie godzin otwarcia, aktualizacji, strony miejsca lub wskazówek dojazdu.

