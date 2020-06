Prawie 50 firm dołączyło do akcji #Niezwalniajmy

Ponad 15 tysięcy pracowników usłyszało od swoich pracodawców: „Nie zwalniajmy” w ramach akcji zainicjowanej i zorganizowanej przez Homejob, portal pracy zdalnej i elastycznej. Akcja #Niezwalniajmy ruszyła w pierwszej połowie kwietnia.

Do tej pory dołączyło do niej blisko 50 firm reprezentujących różne branże. Uczestnicy to firmy małe, średnie i duże, które deklarują, że w przypadku konieczności redukcji kosztów z powodu COVID-19, ochronią jak najwięcej miejsc pracy, koncentrując się na cięciu innych wydatków.

Temat redukcji zatrudnienia w efekcie COVID-19 jest nadal aktualny. Co jakiś czas w mediach pojawiają się informacje o firmach, które będą musiały ograniczać koszty, w tym również zatrudnienie. Pojawiają się też przykłady firm, które, mimo trudnej sytuacji, deklarują, że zmniejszenie zatrudnienia będzie „ostateczną ostatecznością”.

Kim są uczestnicy akcji? To firmy małe, średnie i duże z całej Polski, zarówno firmy rodzinne, polskie jak i z kapitałem zagranicznym, reprezentanci branż mniej dotkniętych efektem COVID-19, jak i tych najbardziej dotkniętych. Wśród uczestników znajdziemy firmy m.in. z branży budowlanej, energetycznej, IT, kosmetycznej, gastronomicznej, turystycznej, handlowej czy eventowej. Wszyscy deklarują, że o ich sile świadczą ich zespoły, dlatego będą o nie walczyć.

W ramach akcji prezentowane były firmy, które deklarowały, że zwolnienia w ich przypadku będą ostatecznością i zrobią wszystko, by do nich nie dopuścić szukając oszczędności w innych obszarach. Temat był komentowany zarówno przez osoby zarządzające firmami, jak i przez pracowników, dla których udział ich pracodawcy w akcji było nie bez znaczenia. Ponadto, pokazywane były rozwiązania w obszarze HR stosowane przez uczestników akcji mające na celu ochronę zespołu. Stworzony został również poradnik dotyczący głównych zasad optymalizacji kosztów w firmie.

To nie jest łatwy czas dla przedsiębiorców. Jestem przekonana, że każdy chętnie podpisałby się pod akcją, ale nie każdy może. Redukcje zatrudnienia są nieuniknione, zwłaszcza w branżach, które wystawione były na pierwszy pandemiczny ogień. Można się spodziewać, że wraz z upływem czasu kolejne branże będą odczuwały skutki pandemii. Mamy jednak nadzieję, że wpływ na poziom zatrudnienia będzie jak najmniejszy. Cieszy mnie,że mimo tej trudnej sytuacji blisko 50 przedsiębiorców zdecydowało się na udział w naszej akcji, jednocześnie chylę czoła przed wszystkimi, którzy walczą z efektami pandemii, niezależnie od tego, czy dołączyli do #Niezwalniajmy czy nie. A dołączyć można w każdej chwili, do czego serdecznie zachęcam – komentuje Magdalena Felczak, właścicielka Homejob, organizatorka i inicjatorka akcji.

To trudny czas dla wszystkich: pracodawców i pracowników. Jest wiele firm, także reprezentowanych w Polskim Stowarzyszeniu HR, które w wyniku spadku przychodów w czasie COVID-19 poszukały innych oszczędności niż koszty pracy. W ten sposób pozwoliły wszystkim zatrudnionym pracownikom pozostać w firmie. Czasem wiązało się to także z obniżeniem wymiaru etatu pracownika, ale doskonale wiemy, że dla każdego zatrudnionego jest to znacznie lepsza sytuacja niż utrata pracy. Zachęcamy wszystkich do podejmowania takich działań. – komentuje Małgorzata Zachorowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia HR, patrona akcji.

Niezwalniajmy to akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy w obliczu koronawirusa poprzez m.in. informowanie o firmach, które nie planują zwolnień lub ograniczą je do minimum, pokazywanie planowanych przez nie rozwiązań jako inspiracji dla innych, promowanie strategii uwzględniających jak najmniejsze cięcia etatów.

W każdej chwili można dołączyć do akcji kontaktując się z organizatorami.

Firmy, które do tej pory dołączyły do akcji: Alight Solutions, Accen, Aircon, ANG Spółdzielnia, Applover, Boldare, Budimex, CeMat’70, Centrum Wspierania Rozwoju Miludek, Decerto, Elemont, Engie, Facrail, FAST Group, Framelogic, Frizo, Fundacja Pomocy Rodzinie Człowiek w potrzebie i restauracja Different, Funktional, Grupa Producentów Owoców Galster, Globtrak, Glosel (wraz z markami taniaksiazka.pl oraz bee.pl), Haberenergia, KILOUTOU Polska, Kospel, Kuchnia Czerwony Rower, Lafarge, Maxi Zoo, Media Scope Group, Nabilaton, Omnipack, Ostendi Global, Practum Consulting, Grupa ProArte, Scapaflow, Skin Vitale, Systemair Polska, TLC Group, Toruń Tourist, Vesta, Agencja Vi, Victoria Travel, Visualcom, White Label Coders, Yellows, zdziecmi.pl, Zymetric.

