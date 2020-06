Premier: Nie możemy tracić czasu na długotrwałe negocjacje

Polska stara się zintegrować kilka perspektyw. Poszliśmy krok dalej - proponujemy nowe rozwiązania, oparte o nowe zasoby własne, ale progresywne z punktu widzenia Europy Środkowej - powiedział w piątek Premier Mateusz Morawiecki. Szef rady ministrów uczestniczył w posiedzeniu Rady Europejskiej.

Szef rady ministrów zauważył, że na trwający kryzys inaczej patrzą kraje z południa Europy, a inaczej najbogatsze z Europy Zachodniej.

Morawiecki zaznaczył również, że mimo pandemii koronawirusa i kryzysu polska gospodarka trzyma się bardzo mocno. Porównując różne dane możemy być dobrej myśli.

Nasze tarcze to już 90 mld złotych bezpośrednio zaangażowane w ratowanie gospodarki. I one przez kilka miesięcy będą działały. (…) Dostaniemy z funduszu znacznie więcej niż sugerowali nasi przeciwnicy polityczni, nie mając świadomości tego jak skutecznie możemy negocjować. Europa to wielki zbiór różnych interesów i stanowisk. Ale trzeba potrafić w skuteczny sposób docierać do decydentów i rozmawiać z nimi. Polska nigdy nie broniła swoich racji tak skutecznie - mówił.