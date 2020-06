Senat będzie blokował bon turystyczny?

Wygląda na to, że bonem turystycznym zajmiemy się na najbliższym posiedzeniu - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zaznaczył, że izba wyższa parlamentu podejdzie do ustawy poważnie i zaproponuje zmiany

Bon turystyczny to cenna inicjatywa - stwierdził marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Zaznaczył jednak, że poseł Ireneusz Raś, a także senatorowie Marcin Bosacki i Janusz Gromek złożyli bardziej kompleksowy projekt, i to dużo wcześniej, dotyczący czeku turystycznego, który - jak ocenił Grodzki - lepiej podniósłby branżę turystyczną po okresie zamrożenia.

Zapytany o to, czy można się spodziewać, że Senat na najbliższym posiedzeniu 1 i 2 lipca zajmie się bonem, odpowiedział, że wygląda na to, że bonem turystycznym zajmiemy się na tym posiedzeniu. Aczkolwiek z racji tej krotochwilnej atmosfery w Sejmie znowu będziemy musieli podejść do tego na poważnie i ten bon poprawić - dodał.

Dopytywany o to, jakie mogłyby być zmiany w ustawie, marszałek Grodzki stwierdził, że nie może tego obecnie określić.

Nie wiem teraz, jaka będzie decyzja, bo czeka nas posiedzenie komisji, czekają nas rozmowy, a już wcześniej odbyło się duże wysłuchanie branży turystycznej w Senacie i dopiero wtedy senatorowie będą zgłaszać ewentualne poprawki i będziemy myśleć nad finalnym kształtem tej ustawy tak, jak to się powinno odbywać - powiedział Grodzki.

PAP/ mk

