Będziemy realizować wielki plan inwestycyjny

Trzeba realizować wielki plan inwestycyjny, będziemy go realizowali - zapewniał ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda na spotkaniu z mieszkańcami Krakowa

Prezydent przekonywał, że mądrą polityką polski rząd osłania w czasie pandemii koronawirusa miliony miejsc pracy, na co przeznaczy co najmniej 100 mld zł. Podkreślał, że bezrobocie jest „straszliwym niebezpieczeństwem”, które niszczy rodzinę i prowadzi do różnego rodzaju chorób społecznych. Zapewnił, że polski rząd robi wszystko, aby wysoki poziom bezrobocia nie wystąpił w Polsce.

Ja nie tylko chcę, aby w Polsce były miejsca pracy, ale przede wszystkim chcę, żeby ta praca była godnie płatna, żeby wynagrodzenia w Polsce osiągnęły poziom najbogatszych państwa na zachodzie Europy; aby ludzie nie wyjeżdżali z Polski za pracą, ale by praca była tutaj - mówił Andrzej Duda.

Nie mam żadnych wątpliwości, że możemy to zrealizować - przekonywał. Prezydent podkreślał, że Polska ma olbrzymi potencjał intelektualny. „Wszędzie na świecie Polacy sobie radzą, jakże moglibyśmy sobie tu, u nas w Polsce nie poradzić” - przekonywał. Jak ocenił, mamy na to genialną szansę.

Prezydent podkreślił, że odbudowa w pełni suwerennej, niepodległej i wolnej Polski trwa od 30-tu lat. Zaznaczył, że potrzebne jest jeszcze całkowite wyeliminowanie z kraju pandemii koronawirusa, która rzutuje na sytuację gospodarczą.

Trzeba realizować wielki plan inwestycyjny i będziemy go realizowali - zapewniał. Zaznaczył, że będzie kontynuowana odnowa polskiej energetyki, w tym budowa farm wiatrowych na Bałtyku. Według zapowiedzi prezydenta, inwestycje mają być prowadzone także „lokalnie”, ponieważ - ocenił - lokalne inwestycje są najważniejsze. Wskazał, że będą one realizowane przy udziale funduszu inwestycji samorządowych, który ma pomóc samorządom pozyskiwać unijne dotacje.

Prezydent podkreślał też wagę rozwoju infrastruktury. Jak zaznaczył, dzięki niej rozwija się biznes, tworzone są miejsca pracy, instytucje kultury czy sportu. Trzeba rozwinąć Fundusz Dróg Samorządowych, żeby jeszcze więcej tych inwestycji lokalnych mogło być prowadzonych - przekonywał.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Premier: musimy dbać o najsłabszych