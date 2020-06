Burze i grad: jest ostrzeżenie służb!

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem dla powiatów Mazowsza: płockiego, sierpeckiego, żuromińskiego.

„Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 40 mm do 60 mm, lokalnie do 80 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad” - napisano. Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 5 w poniedziałek.

Ostrzeżenie drugiego stopnia ważne do godziny 3 w poniedziałek obejmuje natomiast powiaty: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, Ostrołęka, ostrowski, otwocki, piaseczyński, Płock, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, Radom, radomski, Siedlce, siedlecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, Warszawa, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żyrardowski.

„Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami grad” - napisano.

PAP/ as/