Nowe dane MZ: 296 kolejnych przypadków COVID-19

Mamy 296 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Liczba zarażonych wzrosła do 32 227, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 1 359 osób.

Mamy 296 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: z województw: śląskiego (130), łódzkiego (48), mazowieckiego (33), podlaskiego (23), wielkopolskiego (19), świętokrzyskiego (15), podkarpackiego (8), małopolskiego (6), lubelskiego (5), dolnośląskiego (4), pomorskiego (2), warmińsko-mazurskiego (2) i lubuskiego (1) - podał resort na swoim profilu na Twitterze. Z przykrością informujemy o śmierci 3 osób zakażonych koronawirusem (wiek-płeć, miejsce zgonu): 79-K, 50-K Racibórz, 85-M Tychy. Większość osób miała choroby współistniejące - poinformowano także.

Łączna liczba chorych, u których potwierdzono zakażenie to 32 227 osób. Pacjenci znajdują się głównie w szpitalach jednoimiennych, które zajmują się wyłącznie pacjentami zarażonymi koronawirusem.

Z danych MZ wynika, że dotychczas przeprowadzono ponad 1,34 mln testów, w tym w ciągu ostatniej doby ponad 21 tys.

Według danych resortu na dzisiaj rano, hospitalizowanych było 1 899 osób, 93 830 było objętych kwarantanną, a 18 572 - nadzorem epidemiologicznym. Dotychczas zmarło 1 359 osób. Wyzdrowiało 17 076.

Do tej pory wyzdrowiało już 17 076 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV- 2, w szpitalach z powodu koronawirusa przebywa 1 899 osób; pod respiratorem 72 chorych - poinformowało w poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia.

Od ponad trzech miesięcy obowiązuje stan epidemii. Zajęcia w szkołach i przedszkolach do końca roku szkolnego będą odbywać się w systemie online, uczniowie do końca czerwca nie wrócą już do szkół.

Jednocześnie zniesiono szereg wprowadzonych wcześniej ograniczeń. Od 30 maja zniesione są ograniczenia dotyczące handlu i gastronomii. Nie ma też obowiązku noszenia maseczek na otwartych przestrzeniach, ale nadal obowiązkowe jest zachowanie dwumetrowego dystansu. W sklepie, w środkach komunikacji publicznej, kościołach, kinach maseczki nadal są obowiązkowe.

Od 6 czerwca otwarte są niektóre kina, teatry, filharmonie, a także kluby fitness, solaria, salony tatuażu, baseny (właściciele i zarządcy sami mogą odejmować decyzje w sprawie otwarcia). Jest też już możliwość organizowania wesel i przyjęć do 150 osób oraz koncertów plenerowych (także z ograniczeniem liczby osób).

Wcześniej, w ramach III etapu odmrażania polskiej gospodarki otwarto restauracje, bary i kawiarnie, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Więcej osób może korzystać z boisk i innych obiektów sportowych. Od 25 maja wznowione zostały zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne w szkołach dla klas I-III. Stopniowo dopuszczana jest możliwość przeprowadzania konsultacji z nauczycielami. Wznawiane są także zajęcia w domach kultury.

Od 4 maja otwarte są galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe, a także biblioteki i muzea. Można prowadzić ćwiczenia rehabilitacyjne. Od 6 maja mogą być otwierane żłobki i przedszkola (decyzje należą do jednostek samorządu terytorialnego).

Otwarto niektóre boiska i stadiony, wróciły rozgrywki piłkarskie, a na stadionach mogą być obecni kibice (pod warunkiem, że zapełnione jest jedynie 25 proc. miejsc).

W związku z kryzysem podjęto działania osłonowe dla przedsiębiorców. W życie weszły już ustawy, dotyczące możliwości przesuwania środków unijnych, dopłat do ubezpieczeń społecznych, możliwości pożyczek z kilkunastomiesięczną karencją w spłacie i innych form wsparcia.

Czytaj też: Nowe fakty: Koronawirus niszczy mózg!

ISBnews, PAP/KG