Adam Małysz zakażony koronawirusem

- Adam Małysz poinformował w poniedziałek, że jest zakażony koronawirusem. „Na szczęście na razie choroba przebiega bezobjawowo” - napisał w mediach społecznościowych jeden z najlepszych skoczków narciarskich w historii, a obecnie dyrektor ds. skoków i kombinacji norweskiej PZN.

Jak dodał, ruszyły także procedury obowiązujące w takiej sytuacji, m.in. kwarantanna oraz poinformowanie osób, z którymi się spotykał.

Piszę o zarażeniu również tutaj, by chronić innych i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. To ważne, by wszyscy, którzy mieli ze mną kontakt w ostatnim czasie, przebadali się i podjęli niezbędne w takich okolicznościach środki ostrożności. Jak wiecie, przestrzegam zasad bezpieczeństwa, ale okazuje się, że to nie wystarcza. Niech ta sytuacja będzie i dla Was przestrogą - dbajcie o siebie i uważajcie” - zakończył.