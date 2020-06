Premier: Prezydent jedzie do USA po nowe, wielkie inwestycje

Prezydent Andrzej Duda jedzie do USA po nowe, wielkie inwestycje energetyczne, nowe technologie - tak o wizycie prezydenta w Waszyngtonie mówił podczas spotkania wyborczego w Bydgoszczy w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki

Szef rządu przekonywał, że to dzięki „planowi Dudy” udało się przekazać 100 mld zł na ratowanie miejsc pracy w ciągu 100 dni od ogłoszenia stanu epidemii. Dziękował ubiegającemu się o reelekcję prezydentowi za „obronienie pięciu milionów miejsc pracy”.

Mateusz Morawiecki przekonywał, że tylko równowaga między prezydentem a rządem pozwoli szybko podejmować decyzje i ożywiać gospodarkę po kryzysie. Wspomniał również o wizycie Andrzeja Dudy w Waszyngtonie i spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem.

Pan prezydent dba o gospodarkę w skali całego państwa, dba o całe społeczeństwo, teraz jedzie do USA po nowe, wielkie inwestycje energetyczne, nowe technologie. Tak, jak do tej pory potrafił to zrobić - mówił premier. - Pan prezydent dba też o wszystkie inwestycje lokalne, żeby w takich województwach jak kujawsko-pomorskie tutaj trafiło najwięcej inwestycji, stąd decyzje prezydenta, którą wspieramy i będziemy realizować, budowy drogi S10 Toruń-Bydgoszcz” - przekonywał Morawiecki.

Podczas spotkania z wyborcami szef rządu powiedział, że aby zwyciężyć, „potrzebujemy mobilizacji, aktywności w każdej godzinie tych ostatnich kilku dni, żeby prezydent Duda zwyciężył jak najszybciej”. „Żebyśmy dalej mogli reformować Polskę, żebyśmy to mogli robić w zgodzie, razem z panem prezydentem” - podkreślił.

Pierwsza tura, pierwsza tura - skandowali zgromadzeni.

Do tego potrzebny jest wasz ogromny wysiłek, o który bardzo proszę - apelował Morawiecki. Zaznaczył, że strategią opozycji była „ulica i zagranica i wsparcie mediów, które są po jej stronie”. „A my możemy tylko wyciągnąć rękę do drugiego człowieka. Możemy rozmawiać, dyskutować, przekonywać - mówił premier. To wielka nadzieja, że Polska nie zmarnuje swojej szansy, tej szansy na rozwój i tej szansy, którą widzą najlepsze instytucje finansowe i analityczne z całego świata, jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak sama Komisja Europejska, która mówi, że Polska ma szansę najszybciej wyjść z kryzysu - powiedział szef rząd. Ma szansę, ale tylko wtedy, kiedy będzie zgoda, szybka, i dobra współpraca z prezydentem Andrzejem Dudą - dodał.

Morawiecki podkreślał na spotkaniu z mieszkańcami Bydgoszczy, że wszystkie inwestycje są możliwe, jeżeli będzie kontynuacja dobrej, bezproblemowej współpracy rządu z prezydentem. A nie współpracy, której by nie było, bo przecież właśnie konkurent pana prezydenta to właśnie wiceprzewodniczący tej samej Platformy Obywatelskiej, dziecko marketingu politycznego Donalda Tuska, pan Rafał Trzaskowski, to on mówił parę dni temu, że nie był posłem cztery lata temu, nie pamiętał nawet, że był posłem. Potem mówił, że nie głosował przeciw obniżce wieku emerytalnego, a głosował, czyli kłamał - ocenił Morawiecki.

Rafał nie kłam!” - apelował premier.

Morawiecki w Bydgoszczy / autor: PAP/Tytus Żmijewski

Szef rządu podkreślał też, że Platforma Obywatelska, żeby poradzić sobie z poprzednim kryzysem, który - jak mówił - był dużo łatwiejszy niż ten związany z koronawirusem - podwyższała podatki, zabrała OFE, wprowadzała umowy śmieciowe. „I na koniec jeszcze była oferta - wyjedźcie z kraju. Weź kredyt, zmień pracę - to była polityka pana Rafała Trzaskowskiego, pana Donalda Tuska, pana Grzegorza Schetyny, pana Borysa Budki” - podkreślił Morawiecki.

Według niego, polityka prezydenta Andrzeja Dudy jest dokładnie odwrotna. Obniżać podatki, polityka społeczna jak najszersza dla ludzi i inwestycje lokalne - wymienił premier.

Szef rządu mówił także, że oprócz wielkich inwestycji, jak budowa dróg S5 i S10 i funduszu dróg lokalnych i gminnych powstanie także port multimodalny w Emilianowie k. Bydgoszczy. Także ten port będzie służył szybszemu wyjściu z kryzysu, tak jak inwestycje w szpital i kampus Akademii Muzycznej - stwierdził Morawiecki.

Zapowiedział, że rząd będzie inwestował w województwo kujawsko-pomorskie i chce to robić w jak największej zgodzie i współpracy.

Premier mówił w Bydgoszczy, że podjęto decyzje, aby miasta na prawach powiatu mogły także dostawać bezpośrednie środki z rządowego funduszu dróg lokalnych. Nie będzie się to odbywało kosztem innych gmin czy powiatów, ale nastąpi przez dodanie dodatkowych środków - powiedział Morawiecki.

Premier w poniedziałek będzie jeszcze gościł w bydgoskiej Akademii Muzycznej, a także spotka się z przedsiębiorcami i samorządowcami w Urzędzie Wojewódzkim.

PAP, mw