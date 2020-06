Co zrobić gdy lekarz powoła się na klauzulę sumienia?

Ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją - Trybunał Konstytucyjny. Za niekonstytucyjny uznano m.in. obowiązek wskazania innego lekarza czy szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę. – To krok w dobrym kierunku. Każdy człowiek ma prawo do odmowy uczestniczenia w działaniach, które zmierzają do zniszczenia dobra – komentuje senator Grzegorz…