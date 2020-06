Ile kapitału USA jest w Polsce?

W Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z udziałem kapitału amerykańskiego, które zatrudniają ok. 267 tys. pracowników, a po uwzględnieniu zatrudnienia pośredniego - nawet 309 tys. osób - wynika z raportu Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce i KPMG w Polsce.

KPMG wraz z Amerykańską Izbą Handlową (AmCham) w Polsce przygotowało raport podsumowujący 30 lat inwestycji amerykańskich w Polsce.

„Firmy amerykańskie stale tworzą w Polsce nowe miejsca pracy, a tempo wzrostu zatrudnienia znacznie przewyższa średnią rynkową. Szczególnie dynamicznie rośnie zatrudnienie w branżach wymagających wysoko wykwalifikowanych pracowników” - czytamy w raporcie.

Według badań AmCham w Polsce działa ponad 1,5 tys. firm z udziałem kapitału amerykańskiego, które zatrudniają ok. 267 tys. pracowników, a po uwzględnieniu również zatrudnienia pośredniego - nawet 309 tys. osób. Jak dodano, w latach 2010-2018 w firmach z udziałem kapitału amerykańskiego zatrudnienie się podwoiło.

„Na początku 2020 roku aktywa w Polsce posiadane przez amerykańskich inwestorów wynosiły ponad 54 mld dol., czyli blisko 205 mld zł. Jest to efekt kontynuacji strategii opartej na inwestycjach i wzroście naszych firm, które według szacunków AmCham w ciągu ostatnich trzech dekad przeznaczyły na inwestycje około 63 mld dol., utrzymując dziś bezpośrednio ponad ćwierć miliona miejsc pracy, a pośrednio znacznie więcej poprzez łańcuchy wartości i łańcuchy dostaw” - mówi, cytowany w raporcie, prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Tony Housh.

Z raportu wynika, że wartość aktywów zgromadzonych przez firmy z udziałem kapitału amerykańskiego stanowi około 18 proc. wartości aktywów wszystkich firm zagranicznych w Polsce. W latach 2010-2018 wartość aktywów inwestorów amerykańskich wzrosła o 67 proc. Analizowane aktywa należą do korporacji zarówno z branż produkcyjnych, usługowych, jak i funduszy integrujących kapitał inwestycyjny.

„Stany Zjednoczone będąc drugim najważniejszym źródłem kapitału inwestycyjnego na polskim rynku odpowiadają za 11 proc. wartości wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich w naszym kraju. Inwestycje amerykańskie równe są 4 proc. wartości polskiego PKB i stanowią ważną część polskiej gospodarki” - czytamy.

Według oficjalnych statystyk, skumulowana wartość inwestycji amerykańskich w Polsce na koniec 2018 r. była szacowana na 24,4 mld dol. Jednak w ocenie AmCham całkowite inwestycje, które napłynęły do naszego kraju ze Stanów Zjednoczonych mają wartość nawet 62,7 mld dol. (ok. 236 mld zł), uwzględniając również inwestycje dokonane przez firmy ze Stanów Zjednoczonych, które obecnie należą do podmiotów z innych krajów.

„Kluczowe dla zrozumienia wpływu tych inwestycji są sektory wspierane, a w niektórych przypadkach praktycznie tworzone przez firmy ze Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie inwestycje obejmują szereg istotnych branż, począwszy od przemysłu lotniczego i kosmicznego, poprzez części samochodowe, badania i rozwój, nieruchomości, usługi finansowe, dobra konsumpcyjne, produkcję rolną i sektor usług wspólnych. Firmy amerykańskie aktywnie działają m.in. w zakresie B+R w branży IT, w obszarze cyberbezpieczeństwa, biotechnologii i lotnictwa” - wskazuje Tony Housh.

Z raportu wynika, że średnie zaangażowanie inwestorów zagranicznych w przemyśle wynosi 38 proc., a amerykańskich - 55 proc.

Większość podmiotów z udziałem kapitału amerykańskiego jest zarejestrowanych w województwie mazowieckim (60 proc.). Warszawa jest od lat głównym miejscem rejestracji firm amerykańskich. Z danych AmCham wynika, że 57 proc. wartości inwestycji należących do firm amerykańskich znajduje się poza województwem mazowieckim. Atrakcyjnymi lokalizacjami dla biznesu amerykańskiego są województwa: wielkopolskie, pomorskie oraz małopolskie.

Jak czytamy w raporcie, wśród TOP 10 firm według wielkości zatrudnienia znalazły się: Amazon, United Technologies Corp., Lear Corp., IBM Corp, McDonald’s Corp., Citigroup, CVC Capital Partners, Tenneco, General Electric Company, Whirlpool Corp.

„Polska jest i pozostanie atrakcyjnym rynkiem dla naszych inwestycji, jako jedna z wiodących gospodarek UE z tradycyjnie wysokim wzrostem gospodarczym. Amerykański kapitał przyczynia się do wzrostu konkurencyjności Polski zarówno na rynku europejskim, jak i światowym. Ponad połowa wszystkich nowych inwestycji w Polsce każdego roku pochodzi od firm obecnych już wcześniej na rynku - jest to mocne potwierdzenie możliwości i szans na dalszy rozwój” - podkreśla prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

W środę 24 czerwca dojdzie do spotkania w Waszyngtonie prezydentów Polski i USA. Wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych ma dotyczyć obronności, współpracy militarnej i handlowej oraz w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i telekomunikacyjnego. Omówione mają być także plany związane z realizacją deklaracji dotyczących wzmocnienia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

PAP/ as/