Fort Trump: Znamy szczegóły!

Dwukrotnie więcej żołnierzy, niż planowano, dowództwo na szczeblu korpusu, a także 30 samolotów F-16. Obecność wojsk USA będzie w Polsce bardziej widoczna, ale stacjonować będą na specjalnych prawach - pisze we wtorek „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” przypomina, że w środę prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump potwierdzą w Waszyngtonie zasady, na jakich zostanie zwiększona obecność USA w Polsce.

Gazeta pisze, że poznała szczegóły tego, jak będzie wyglądał Fort Trump. Jak twierdzi „DGP”, do naszego kraju ma przyjechać nawet do dwóch tysięcy żołnierzy amerykańskich, a nie – jak zakładano wcześniej – do tysiąca.

Do Polski przeniesione zostanie również Dowództwo V Korpusu US Army z Kentucky — czytamy w „DGP”.

Jest też plan, by z RFN do Polski przebazować około 30 amerykańskich F-16. Podpisane ma zostać również porozumienie DCA – Defence Cooperation Act, regulujące zasady, na jakich Amerykanie będą u nas funkcjonować — informuje dziennik.

Do tego przekazanych zostanie Polsce pięć używanych – lecz nowszych niż użytkowane przez nasze siły powietrzne – samolotów transportowych C-130 Hercules

Zaznacza także, że poza sprawami wojskowymi poruszona zostanie również kwestia amerykańskiego kredytu na budowę w Polsce elektrowni atomowej.

Najpewniej będzie się to wiązało z podpisaniem niewiążącego memorandum — pisze gazeta.

Finał rozmów o Fort Trump jest znacznie bardziej ambitny, niż do tej pory zakładano

Zaznacza przy tym, że „kontrowersje mogą jednak budzić zasady, na jakich przebywać u nas będą Amerykanie”.

Według informacji DGP będą oni objęci szerokim immunitetem, który daleko wykracza poza zasady obowiązujące np. w Niemczech czy Japonii, gdzie również stacjonują siły USA.

Warszawa wzięła też na siebie znaczną część finansowania zwiększonej obecności amerykańskich sił. Wciąż brakuje jednak szczegółów w tej sprawie — pisze dziennik.

Dziennik Gazeta Prawna/ wPolityce.pl/ as/