Pekao z najlepszym bankowym spotem reklamowym

Sebastian Kawa okazał się mistrzem nie tylko podniebnych akrobacji. Spot z kampanii Pekao „Bież życie za rogi” z jego udziałem został wybrany najlepszym bankowym spotem reklamowym w prestiżowym plebiscycie Złoty Bankier. Konkurs jest organizowany przez redakcje Pulsu Biznesu i Bankier.pl. O zwycięstwie kampanii Pekao zdecydowali zarówno internauci jak i kapituła konkursu, którzy docenili niecodzienną i trudną w realizacji produkcję.

Reklama Banku Pekao przygotowana w ramach kampanii „Bież życie za rogi” kręcona w RPA zdobyła najwięcej głosów i została nagrodzona statuetką Złotego Bankiera. Bank nieprzypadkowo wybrał Sebastiana Kawę jako twarz swojej kampanii, która zachęca do tego, by mierzyć wysoko i nie bać się spełniać swoich marzeń. Promuje przy tym flagową ofertę Pekao - Konta Przekorzystnego z Kontem Oszczędnościowym.

– Sebastian Kawa to niewątpliwie osoba, która śmiało bierze życie za rogi. Intencją naszej reklamy z jego udziałem było zainspirowanie odbiorców, aby podobnie jak nasz pilot, bez wahania czerpali z możliwości, jakie daje życie. My możemy im to ułatwić poprzez nasze produkty, np. przez odkładanie środków na realizację planów na koncie oszczędnościowym i korzystanie z bezpłatnego konta osobistego – mówi Jorge Sánchez Klosiński, Dyrektor Biura Marketingu Banku Pekao.

Sebastian Kawa to piętnastokrotny mistrz świata w szybownictwie i tym samym najbardziej utytułowany reprezentant swojej dyscypliny w historii tego sportu. Poza licznymi tytułami, Kawa ma też na koncie dwa loty, które wykonał jako pierwszy człowiek na świecie: jeden nad Himalajami, a drugi nad najwyższym szczytem Kaukazu - Elbrusem.

Spot okazał się niezwykle wymagającą i trudną produkcją. Wszystkie akrobacje szybowcowe prezentowane w reklamie zostały nakręcone w powietrzu, bez użycia dublera, kaskadera czy specjalnych efektów cyfrowych i to niejednokrotnie w warunkach trudnych do latania szybowcem.

– To było dla nas niesamowite wyzwanie. Cieszę się, że wysiłek się opłacił - reklama spodobała się klientom i oddali na nią swoje głosy. Spot spotkał się z uznaniem nie tylko branży marketingowej i filmowców, ale z uwagi na to, co zaprezentował podczas jego kręcenia mistrz - także branży szybownictwa. Inni piloci byli zafascynowani poziomem trudności wykonanych przez Sebastiana Kawę akrobacji oraz niesamowitymi ujęciami, które udało nam się nakręcić – zaznacza Jorge Sánchez Klosiński.

Złoty Bankier to konkurs organizowany od lat przez redakcje Pulsu Biznesu i Bankier.pl we współpracy z partnerami merytorycznymi – Kantar TNS i Obserwatorium.biz. Plebiscyt podzielony jest na kilka kategorii, które dotyczą m.in. jakości obsługi klienta, produktów bankowych, innowacji czy bezpieczeństwa, a każda z nich jest oceniana w inny sposób. W konkursie są też trzy kategorie, w których zwycięzców wyłaniają internauci poprzez głosowanie na stronie internetowej plebiscytu: za działania w mediach społecznościowych, CSR oraz spot reklamowy. Głosowanie stanowi 60 proc. wagi wyniku końcowego. Pozostałe 40 proc. przyznają komisje składające się z ekspertów z poszczególnych dziedzin.

Reklama z Sebastianem Kawą emitowana była w lutym i marcu br. w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych oraz kinach. W ramach kampanii „Bierz życie za rogi” motyw z Sebastianem Kawą pojawił się także w social media oraz w reklamie radiowej, internetowej i outdoorowej – w tym na spektakularnej siatce o wymiarach 30x25m w prestiżowej lokalizacji w samym centrum Warszawy, na budynku Hotelu Metropol.

Za kreację kampanii reklamowych banku odpowiada agencja Saatchi & Saatchi IS, za działania digitalowe – agencja Sales & More S.A., za materiały reklamowe do kampanii digital – agencja SPOT AND DOT, za social media – Performance Media oraz ProziPix, a za planowanie i zakup mediów – dom mediowy Fullsix Media. Film wyreżyserował Maciej Kowalczuk, a zrealizował dom produkcyjny Lucky Luciano.

Do tej pory w kampanii Banku Pekao „Bierz życie za rogi” wzięli udział alpinista Andrzej Bargiel, miłośniczka wspinaczki wysokogórskiej Miłka Raulin, podróżnik Marcin Mossakowski i wokalistka Barbara Wrońska.

Spot można obejrzeć na kanale YouTube Banku Pekao:

Więcej informacji na temat rankingu na stronie:

https://www.bankier.pl/zlotybankier/edycja-2020.