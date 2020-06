PARP: prawie 327 mln zł z UE dla firm na promocję zagraniczną

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła 6. edycję konkursu „Go to Brand”. Mikro, małe i średnie firmy wybrane do dofinansowania otrzymają łącznie prawie 327 mln zł na promocję swoich marek na rynkach zagranicznych - podano we wtorek w komunikacie.

PARP podał, że finansowanie odbywa się z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. „Ta edycja programu była rekordową pod względem liczby złożonych wniosków i liczby pozytywnie ocenionych projektów” - napisano.

Takie programy jak Go to Brand, są dużą pomocą w kreowaniu rodzimych produktów i usług. Są też szansą na zaistnienie i rozwinięcie biznesowych skrzydeł na światowych rynkach. I cieszę się, że nasi przedsiębiorcy bardzo chętnie z tej pomocy skorzystali - powiedziała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Według danych PARP do naboru, który trwał od 11 lutego do 11 marca br. zgłosiło się 1 575 firm czyli 180 więcej niż w 2019 r. „Wsparcie na promocję swoich wyrobów i usług na rynkach zagranicznych otrzyma 1 117 z nich” - podano.

Łączna pula środków unijnych, która trafi do beneficjentów obecnej edycji programu wynosi 326,7 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania dla jednego projektu to 425 670 zł, a przedsiębiorcy muszą wnieść wkład własny na poziomie min. 15 proc. - dodano. Wiele polskich firm wyróżniających się pod względem jakości produktów i usług czeka na swoją szansę na zagranicznych rynkach. Wierzę, że z pomocą dotacji upowszechnienie polskich marek będzie łatwiejsze, a rozpoznawalność firm za granicą jeszcze większa - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Według informacji PARP najwięcej projektów złożyły przedsiębiorstwa z branży IT oraz modowej i kosmetycznej, a także budowlanej.

„Go to Brand kierowany jest do firm z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym” - napisano. „Dzięki konkursowi marki mają szansę być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również wizerunek polskiej gospodarki oraz poziom polskiego eksportu” - dodano.

Zainteresowanie bieżącą edycją programu +Go to Brand+ przerosło nasze oczekiwania. Chcemy aby polscy przedsiębiorcy nieustannie się rozwijali i walczyli o zagraniczną promocję swoich produktów oraz usług. W kryzysie te pieniądze wydają się im jeszcze bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej - mówi Małgorzata Oleszczuk, Prezes PARP.

W komunikacie podano, że dofinansowanie otrzymają projekty, które mają na celu promocję marek produktowych, mieszczące się ramach opisanych w tzw. Branżowych Programach Promocji określonych przez Ministerstwo Rozwoju. Wedle PARP dotyczą one sektorów: biotechnologii i farmaceutyków, budownictwa, części samochodowych i lotniczych, maszyn i urządzeń, mody, kosmetyków, IT/ICT, jachtów i łodzi, żywności, sprzętu medycznego, mebli oraz usług prozdrowotnych.

W ramach projektów realizowanych z poddziałania 3.3.3 POIR, przedsiębiorstwa mogą sfinansować koszty udziału w targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz pokryć koszty usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia prowadzonej działalności gospodarczej i działań promocyjnych - czytamy.

Czytaj też: Maląg: Przekazano 100 mld zł na tarczę antykryzysową

PAP/KG