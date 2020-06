Projekty gazowe z dofinansowaniem Unii warte 6,7 mld zł

Wartość projektów z zakresu infrastruktury gazowej współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej w tej perspektywie to ok. 6,7 mld zł - poinformowała we wtorek na Twitterze minister funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska - Jedynak.

„Wartość projektów z zakresu infrastruktury gazowej powstających przy wsparciu Funduszy UE w tej perspektywie to ok. 6,7 mld zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ wynosi ok. 3 mld zł. Dzięki wsparciu UE wybudowanych zostanie około 1503 km gazociągów” - napisała minister.

Czytaj też: Zarzuty dla Jeronimo Martins o ukrywanie epidemii wśród załogi

PAP/kp