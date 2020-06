Microsoft: Polska może stać się cyfrowym sercem Europy

4 tysiące uczestników podczas Microsoft Tech Talks Summit - największej cyfrowej konferencji technologicznej w Polsce. Wydarzenie stało się także okazją do pokazania przykładów firm, które z dnia na dzień wdrożyły rozwiązania technologiczne, żeby pomóc klientom w nowej codzienności. Doskonałym przykładem jest tutaj firma Żabka – największa sieć spożywcza w Europie Środkowo-Wschodniej z 6000 sklepami

Microsoft Tech Talks Summit to aż 45 sesji, 11 ścieżek w czterech obszarach tematycznych, w ciągu jednego dnia prezentujących ekspercką wiedzę i najlepsze praktyki oraz konkretne scenariusze wprowadzania innowacyjnych zmian w dynamicznym środowisku biznesowym dla specjalistów IT.

Rola technologicznych ekspertów stała się teraz ważniejsza niż kiedykolwiek, ponieważ 2 lata transformacji cyfrowej wydarzyły się w 2 miesiące – podkreślił Satya Nadella, prezes Microsoft podczas dorocznej konferencji BUILD w maju 2020. - Widzimy jak krytyczna stała się technologia we wszystkich 3 fazach obecnego kryzysu – od odpowiedzi na nagłe potrzeby, poprzez odbudowę, aż po ponowne wyobrażenie sobie świata idącego naprzód – dodał Nadella.

Na rynku zmieniającym się w nieprzewidywalny i dynamiczny sposób jest ogromny głód wiedzy z obszaru najnowszych technologii takich jak sztuczna inteligencja, rzeczywistość mieszana, cyfrowe bliźnięta czy komputery kwantowe. To technologie, które będą transformować świat, wszystkie branże, organizacje i sposób w jaki pracujemy i żyjemy, to silnik naszej przyszłości. Polska ma ogromny potencjał w rozwoju innowacji, ponieważ to właśnie tutaj znajduje się obecnie 25 proc. deweloperów z całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej.

Dotarliśmy do momentu, kiedy te najnowsze technologie zmieniają się z niesamowitą prędkością. Sztuczna Inteligencja kilka lat temu była jeszcze teorią, teraz dzięki potężnej mocy obliczeniowej, za pomocą jednego kliknięcia jest dostępna dla każdego na świecie. Naszą misją tu w Polsce jest wspieranie wszystkich mieszkańców oraz przedsiębiorstw, aby mogli swobodnie konkurować na arenie międzynarodowej - podkreślił Mark Loughran, dyrektor generalny Microsoft w Polsce. - To więcej niż tylko słowa – to realne zobowiązanie firmy będącej na polskim rynku od niemal 30 lat. Firmy, która właśnie ogłosiła kompleksowy plan inwestycyjny o wartości 1 miliarda dolarów polegający na zbudowaniu potężnego regionu data center w Polsce oraz przeszkoleniu 150 000 ludzi w obszarze umiejętności chmurowych – dodał Mark Loughran.

Gościem specjalnym był Jean-Philippe Courtois, EVP i prezes Microsoft Global Sales, Marketing & Operations.

Polska jest niezwykłym krajem, który ma szansę stać się cyfrowym sercem Europy. Ilość talentu informatycznego, dobrze prosperująca społeczność startupowa i szybka transformacja istniejących firm są kluczowymi wskaźnikami, że Polska Dolina Cyfrowa staje się rzeczywistością – powiedział Jean-Philippe Courtois.

Microsoft od lat jest zaangażowany w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, u której podstaw leży zwiększanie umiejętności cyfrowych oraz kompetencji na styku biznesu i technologii. Tylko w Polsce firma współpracuje na tym polu z ponad 6000 partnerami, którzy budują kompetencje, własność intelektualną i usługi, bazując na chmurowej platformie Microsoft. Z ich rozwiązań korzystają nie tylko firmy działające w Polsce, ale także organizacje z innych krajów lub międzynarodowe. Dzięki rozwiązaniom chmurowym polscy deweloperzy mogę eksportować swoją wiedzę w każdy zakątek globu, fizycznie pozostając w Polsce.

W trakcie konferencji zostały także pokazane przykłady konkretnych firm, które zareagowały błyskawicznie i zastosowały rozwiązania technologiczne, aby jak najlepiej pomóc swoim klientom w nowych, szybko zmieniających się czasach.

Jak oceniono, doskonałym przykładem jest działająca w Polsce największa sieć spożywcza w Europie Środkowo-Wschodniej z 6000 sklepami – Żabka. Firma opracowała aplikację obsługiwaną przez sztuczną inteligencję, aby zapewnić swoim klientom lepszy i bardziej spersonalizowany dostęp do usług, jednocześnie pomagając firmie lepiej planować i zarządzać zlokalizowanymi ofertami produktów. Dzięki trzem milionom użytkowników korzystających z tej platformy, Żabka była w stanie znacznie przyspieszyć rozwój dwóch nowych rozwiązań cyfrowych po wdrożeniu obostrzeń w trakcie pandemii. Pierwszym z nich była funkcja „kliknij i odbierz”, umożliwiająca klientom robienie zakupów online i zbieranie ich w sklepie. Drugim jest usługa dostaw do domu, dopasowująca klientów do najbliższego punktu sprzedaży Żabki i dająca im dostęp do najbardziej aktualnych stanów produktów na podstawie tego, co było dostępne w danym sklepie. Wykorzystując innowację, którą firma zdążyła już zrealizować, Żabka była w stanie wprowadzić kolejne rozwiązania cyfrowe, które pozwoliły ludziom bezpiecznie robić zakupy podczas pandemii, a także mieć zupełnie nowy sposób robienia zakupów w przyszłości dostosowany do stylu życia ich klienci.

Innym przykładem jest polski operator telemedycyny Telemedico, który dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji jest w stanie realizować 90% porad w trybie online. Sztuczna Inteligencja natychmiast kieruje pacjentów do lekarzy najbardziej odpowiednich do ich problemu. Tylko w marcu, który był pierwszym miesiącem pandemii w Europie, konsultacje online Telemedico potroiły się do 100 000.

Wydarzenie Microsoft Tech Talks Summit skoncentrowane było na wiedzy dotyczącej trzech chmur firmy Microsoft – Azure, Microsoft 365 oraz Dynamics 365.

Ścieżka poświęcona Microsoft Azure miała za zadanie wskazać rolę zaawansowanej analityki danych i sztucznej inteligencji oraz tego, jak oparte o tę technologię narzędzia mogą wspierać firmy w ich codziennej działalności i planowaniu ruchów na przyszłość.

Sesje poświęcone Dynamics 365 krążyły wokół zagadnień związanych z zarządzaniem relacjami z klientem w dobie social distancing, a także przyniosły odpowiedzi na pytania o sprawną digitalizację procesów zarządczych przedsiębiorstw i konieczność szybkiej reakcji na nowe potrzeby. Wszystko to w oparciu o platformę no-code/low-code – czyli środowisko tworzenia rozwiązań IT, które nie wymaga specjalistycznej wiedzy programistycznej.

Blok Microsoft 365 oddał do dyspozycji słuchających pokaźną dawkę wiedzy z zakresu bezpiecznej pracy zdalnej, efektywnej zmiany w organizacjach oraz budowania scenariuszy biznesowych w oparciu o środowisko Microsoft Teams.

