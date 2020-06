Jedno ulepszenie, trzykrotnie więcej maseczek dla szpitali

Znaczące ulepszenie w ramach programu „Polskie Szwalnie”. Dzięki wprowadzonym zmianom linia produkcyjna w firmie trzykrotnie produkującej maseczki dla służb i szpitali zwiększyła swoją moc produkcyjną i może produkować niemal 69 tysięcy maseczek dziennie. Pomoc jest bezpłatna i odbywa się w ramach solidarności przemysłu w czasie pandemii

Firma PTAK szyje maseczki w ramach rządowego programu „Polskie Szwalnie”, którego inicjatorem jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Projekt ARP „Polskie Szwalnie” miał przede wszystkim pomóc w utrzymaniu zatrudnienia w lokalnych firmach oraz uchronić polskie często niewielkie, rodzinne firmy, przed upadkiem. Szacuje się, że sam program uratował dziesiątki tysięcy miejsc pracy.

Wierzę, że dzięki m.in. tej akcji w milionach sztuk te maseczki będą w najbliższym czasie na nasz rynek dostarczane, a po zapełnieniu tego naszego rynku będą dostarczane i na inne rynki - mówił prezydent Andrzej Duda, inaugurując program Polskie Szwalnie. - Mam nadzieję, że dzięki akcji „Polskie szwalnie” będziemy mogli szybciej wrócić do normalnego życia - dodał.

W „Polskich Szwalniach” koordynacją szycia maseczek w małych lokalnych szwalniach zajęły się takie marki jak: Andrema Tex, EM Poland, LPP, Nife, 4F, Pako Lorente, Ptak, Modesta oraz Rascal. To firmy produkujące w Polsce i współpracujące z polskimi dostawcami. Na zlecenie ARP produkcję maseczek rozpoczęły także: TW Plast, Protektor oraz Teofilów, spółka z grupy kapitałowej ARP S.A. Holding Ptak w ramach „Polskie Szwalnie” nadzorował pracę ponad stu szwalni, zatrudniających ponad 2,5 tysiąca osób.

Dzięki optymalizacji linii w firmie PTAK udało się zwiększyć przepustowość produkcyjną z 23 tysięcy do aż 69 tysięcy maseczek dziennie. Przy pracy w trybie trzyzmianowym docelowa moc wynosi aż ponad 25 milionów maseczek rocznie.

Zaangażowani w projekt inżynierowie na co dzień pracują w fabryce firmy Samsung we Wronkach, gdzie produkowany jest sprzęt AGD na rynki całego świata (m.in. słynny Family Hub). Polska jest pierwszym po Korei krajem, w którym Samsung zdecydował się na przekazanie swojego know-how. Rezultatem pracy zespołu było ustalenie wąskich gardeł procesu, rodzaju i miejsc występowania strat oraz ich eliminacja. Jednym z przykładów poprawionych procesów była poprawa synchronizacji interfejsów pomiędzy maszyną do produkcji masek a układem zgrzewarek.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni firmie Samsung za zaangażowanie się w projekt, który pozwoli nam stać się największym producentem maseczek medycznych w Europie. Efekty prac i wprowadzonych zmian przerosły nasze oczekiwania. Efekty tym ważniejsze, że nasza firma działa w ramach projektu Polskie Szwalnie. Produkujemy maseczki medyczne dla służb, szpitali, placówek publicznych i jest to ważny krok w kierunku uniezależnienia naszego kraju od importu. Dało nam to również możliwość utrzymania, a nawet zwiększenia liczby miejsc pracy. Mamy już wiele zamówień, ale wiemy też, że zapotrzebowanie w najbliższych miesiącach na maseczki medyczne produkowane w Europie będzie jeszcze rosło. Dzięki wysiłkom i ekspertyzie firmy Samsung z pewnością będą one łatwiej dostępne – powiedział Tomasz Szypuła prezes PTAK Warsaw Expo, Członek Rady Nadzorczej PTAK S.A.

Podczas pandemii, ale też i po zniesieniu wielu ograniczeń maseczki są nieodzownym i bardzo ważnym elementem chroniącym przed zarażeniem się wirusem SARS-CoV-2. Wciąż w wielu miejscach jest obowiązek ich noszenia.

mw, ARP, mat. prasowe

