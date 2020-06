TVP Kultura również w internecie

Co począć w deszczowe dni podczas pandemii? Wyjść trudno, a wiele miejsc kulturalnej rozrywki wciąż jest zamkniętych, do innych daleko lub repertuar wciąż pozostaje niepewny, niełatwo zatem zaplanować wyjście do kina lub teatru. Pozostaje przyzwyczajać się do kultury w sieci. Warto, bo oferta staje się coraz bogatsza, między innymi dzięki nowemu kanałowi streamingowemu TVP Kultura 2, który będzie dostępny od 26 czerwca.

Epidemia sprawiła, że tegoroczne lato będzie zupełnie inne - ale nie musi oznaczać wakacji od kultury. W czasie, kiedy wszyscy będziemy podróżować inaczej, i większość z nas wybierze się w polskie zakątki, TVP Kultura będzie obecna zarówno w telewizorach, jak i w internecie. Ta druga forma jest trochę „kieszonkowa” – laptopy czy tablety mamy przy sobie niezależnie od tego, jak duży jest nasz bagaż.

TVP Kultura 2 nie jest jednak dokładnym powtórzeniem programu antenowego. Mamy tu premierowo trzy czterogodzinne bloki oraz pasmo powtórkowe “najlepsze z wczoraj”. Pierwszy blok to kulturalna podróż po regionach Polski - od lubelskiego po kujawsko-pomorskie.

Kolejny blok wypełnią uwielbiane przez widzów filmy i seriale. Specjalne pasmo poświęcone będzie wydarzeniom kulturalnym, które odbywają się w internecie z powodu pandemii. Czyli przez najbliższe miesiące TVP Kultura 2 będzie po trosze filharmonią, operą, salą koncertową i teatrem.

Nie zabraknie również pozycji kierowanych dla młodszych widzów. TVP Kultura 2 poleca polskie i zagraniczne filmy animowane oraz seriale dla młodzieży, a także propozycje w ramach familijnego pasma „Od ucha do ucha”.

Polecamy i my. Kanał będzie nadawany codziennie poprzez stronę TVP Stream. Wystarczy na komputerze czy tablecie wejść na stronę vod.tvp.pl, a następnie kliknąć zakładkę „Na żywo” i wybrać TVP Kultura 2.

