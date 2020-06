Premier: Łódź musi się gospodarczo obudzić

- Premier Mateusz Morawiecki na spotkaniu w Łodzi podkreślił, że rząd i prezydent Andrzej Duda zapewniają dobre warunki rozwoju miasta, które - dodał - potrzebuje jeszcze większych inwestycji. Łódź, mówił, musi się obudzić, bo obecne zdobycze nie muszą być utrzymane; świadczą o tym, według niego, wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego.

Na środowe spotkanie m.in. z Mateuszem Morawieckim, wicepremierem, szefem MKiDN i łódzkim posłem Piotrem Glińskim oraz posłem PiS Waldemarem Budą, do pasażu Schillera przy Piotrkowskiej w centrum miasta, pomimo ulewnego deszczu, przyszło - jak oszacowały służby - od 350 do 400 osób.

Premier nawiązał do słów polskiego noblisty Władysława Reymonta z „Ziemi obiecanej”, najsławniejszej literackiej opowieści o Łodzi.

„Władysław Reymont zaczął swoją powieść zdaniem: +Łódź się budziła+. Dziś Łódź musi się obudzić, bo te zdobycze społeczne i gospodarcze, które udało nam się osiągnąć z panem prezydentem Andrzejem Dudą, one nie muszą być utrzymane. Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski mówi o 500+, że to katastrofa gospodarcza, mówi o obniżonym wieku emerytalnym, że to są kuriozalne pomysły” - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera rząd i prezydent Andrzej Duda zapewniają dobre warunki rozwoju miasta, które - jak mówił - potrzebuje jeszcze większych inwestycji, a sama Łódź jak magnes powinna przyciągać przedsiębiorców. Według premiera, jest to możliwe dzięki wsparciu rządu, który podczas kryzysu w czasie pandemii uruchomił tzw. tarcz antykryzysowych mające dać szanse na szybsze ożywienie gospodarki, także wsparcie finansów miasta i regionu.samorządność

Szef rządu apelował, by nie dać się uśpić konkurentom. „Rafał Trzaskowski, to dziecko marketingu politycznego Donalda Tuska, to kawiorowy turboliberał” - stwierdził premier. Według niego, obecnej opozycji nie zależy na tym, aby służyć ludziom. „Nasza polityka, czy to krajowa, czy międzynarodowa, to polityka, która musi służyć ludziom” - podkreślił Morawiecki i zachęcał łodzian do spokojnego przyjrzenia się obietnicom opozycji i propozycjom rządu oraz ich porównania.

Przedstawiciele opozycji chcą już dziś utrzymywać nasze programy społeczne. Wybierzmy lepiej oryginał, a nie podróbki. Prezydent sam zainicjował te programy i doprowadził je do końca” - powiedział premier.

Poprosił zwolenników Andrzeja Dudy, aby zachęcali swoich bliskich i znajomych do głosowania na prezydenta. „Musimy się zmobilizować, bo za szybko się ludzie przyzwyczaili, że to wszystko jest dane raz na zawsze. Gwarantem tego, jedynym i prawdziwym jest ten, który to zainicjował, gwarantem tego, że nie zostanie to odebrane przez turboliberałów z Platformy Obywatelskiej jest pan prezydent Andrzej Duda” - mówił premier.

Obecnej na spotkaniu grupie przeciwników rządowej polityki klimatycznej i ekologicznej Morawiecki poradził, aby pouczali Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, za którego obecnej kadencji ścieki z oczyszczalni „Czajka” zatruły Wisłę powodując katastrofę ekologiczną.

Podczas środowej wizyty w Łodzi, szef rządu zapowiedział, w obecności m.in. marszałka województwa Grzegorza Schreibera, że rząd sfinansuje budowę węzła trasy S14 w łódzkiej dzielnicy Teofilów.

To znakomita wiadomość dla mieszkańców Łodzi i całej aglomeracji łódzkiej. To, że dzięki inwestycjom rządu Prawa i Sprawiedliwości Łódź jest dziś centrum komunikacyjnym Polski, wszyscy wiemy” - podkreślił marszałek Schreiber i dodał, że zasługą rządu Zjednoczonej prawicy jest też m.in szybkie tempo prac przy drążeniu kolejowego tunelu średnicowego mającego połączyć Dworzec Fabryczny z Dworcem Kaliskim - ma to ogromne znaczenie dla przyjętego właśnie południowego wariantu Kolei Dużych Prędkości i połączeń Łodzi i regionu z przyszłym Centralnym Portem Komunikacyjnym.

Towarzyszący premierowi podczas wizyty w Łodzi wicepremier Gliński, który jest łódzkim posłem PiS, podkreślił, że jest to miasto młodych oraz innowacji i kultury. Mówił, że od 2015 roku rząd przeznaczył 250 mln zł na inwestycje kultury i nie byłoby tego, gdyby nie współpraca z Andrzejem Dudą.

Po spotkaniu w pasażu Schillera premier przejechał na plac przed łódzką archikatedrą, gdzie wraz metropolitą łódzkim arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, wicepremierem Glińskim, posłem Budą i przedstawicielami władz województwa łódzkiego, przed Pomnikiem Smoleńskim, złożył hołd 96 ofiarom katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku.

Wcześniej szef rządu odwiedził firmę produkującą systemy samoobsługowe, Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną i budowę tunelu kolejowego mającego połączyć Dworzec Fabryczny z Dworcem Kaliskim.

Tuż przed wiecem na Piotrkowskiej Morawiecki złożył kwiaty przed tablicą upamiętniającą działacza PiS Marka Rosiaka, którego 10 lat temu, w biurze PiS w Łodzi zamordował częstochowski taksówkarz, były członek PO.

(PAP)/gr