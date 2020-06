Polska i państwa bałtyckie o pakcie Ribbentrop-Mołotow

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych parlamentów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii wystosowali wspólny apel ws. obrony prawdy historycznej do władz Rosji i Dumy Państwowej.

Zaniepokojenie nową interpretacją paktu Ribbentrop-Mołotow:

Zbigniew Rau, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP, Juozas Bernatonis, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Seimasu Republiki Litewskiej, Rihards Kols, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Republiki Łotewskiej oraz Enn Eesmaa, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Riigikogu Republiki Estońskiej we wspólnie opracowanym dokumencie wyrazili zaniepokojenie wobec prób narzucenia nowej interpretacji paktu Ribbentrop-Mołotow, mających obecnie miejsce w rosyjskiej Dumie Państwowej.

Rezolucja nr 971-1 Zjazdu Deputowanych Ludowych ZSRS z dnia 24 grudnia 1989 r. w sprawie politycznej i prawnej oceny Paktu o nieagresji pomiędzy Sowietami i Niemcami z 1939 r. była wyrazem odwagi i mądrości polityków okresu pierestrojki, którzy podjęli starania dążące do przywrócenia godności swojemu krajowi w oparciu o prawdę, zrozumienie własnej historii i szacunek dla sąsiednich państw. Dzisiaj z niepokojem obserwujemy próby wypaczenia znaczenia tych wydarzeń poprzez ogłoszenie w Federacji Rosyjskiej przyjęcia nowej interpretacji paktu Ribbentrop-Mołotow, zmierzającej do uchylenia rezolucji z 1989 r. i „uznania jej za nieważną na całym terytorium Federacji Rosyjskiej — możemy przeczytać we wspólnym stanowisku przewodniczących.

Apel do Dumy Państwowej:

W związku z tym politycy wystosowali apel do Dumy Państwowej oraz władz Federacji Rosyjskiej o zaprzestanie prac zmierzających do fałszowania historii. Jednocześnie wezwali do podjęcia działań ukierunkowanych na budowanie wzajemnych relacji w oparciu o prawo międzynarodowe, poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej.

Czytaj całość: Polska i państwa bałtyckie zaniepokojone działaniami Rosji: Duma Państwowa na nowo interpretuje pakt Ribbentrop-Mołotow

Czytaj także: Premier: latem-jesienią będziemy wychodzić z kryzysu

wpolityce.pl/sejm.gov.pl/gr