Premier: staramy się tworzyć jak najlepsze warunki dla inwestorów

Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki dla inwestorów, a sytuacja gospodarcza Polski wygląda bardzo dobrze na tle innych państw - mówił w czwartek, podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami amerykańskiego biznesu, premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podkreślał, że zdaje sobie sprawę, iż pewność inwestowania jest ważna dla firm. „Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki dla inwestorów” - zapewnił.

Zaznaczając, że światowe firmy są w przededniu podejmowania ważnych decyzji dotyczących lokowania poszczególnych ogniw łańcucha produkcji i dostaw, zachęcał przedstawicieli amerykańskiego biznesu do relokowania produkcji do Polski np. z Dalekiego Wschodu oraz do inwestowania w Polsce nowych środków.

Mamy targetowane programy dla poszczególnych branż, ale także programy inwestycji samorządowych, po to, żeby w to miejsce malejącego popytu wchodziły inwestycje zagraniczne, ale też publiczne które mogą wspierać zagraniczne.

Przypomniał, że firmy takie jak Google i Microsoft już podjęły decyzję o inwestowaniu w najnowsze technologie w Polsce. Podkreślił, że polskie instytucje mogą być dla nich partnerami w przygotowaniu inwestycji.

Premier zaznaczył też, że gospodarka Polski w dobie pandemii wygląda bardzo dobrze na tle innych państw i - według przewidywań instytucji międzynarodowych takich jak MFW czy EBOiR - recesja w Polsce będzie płytsza niż w innych krajach europejskich.

To oznacza, że nasze narzędzia mikro i makroekonomiczne, które zastosowaliśmy, były właściwie - mówił, przywołując m.in. „wielosetmiliardowe programy na ratowanie przedsiębiorców i miejsc pracy”.

Zaznaczył, że polska reakcja na koronawirusa polegająca na szybkim lockdownie była odpowiednia i skuteczna.

Co do stanu makroekonomicznego wygląda on znacznie lepiej niż 2-3 miesiące temu większość analityków oceniała. Wobec wszystkich krajów na świecie, oprócz 6, prognoza została obniżona. W tych krajach jest Polska. Staramy się tworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju dla inwestorów.Możemy tworzyć odpowiednie alianse z tymi z Państwa, którzy chcą inwestować środki.Postąpiliśmy tak jak w danych okolicznościach należało postąpić. Widzimy dzisiaj, że nasza strategia była właściwa - mówił premier.

Premier wyraził też nadzieję, że w miejsce „w naturalny sposób w kryzysie malejącego popytu oraz spadających inwestycji prywatnych” będą wchodziły inwestycje zagraniczne.

Mam nadzieję, amerykańskie - wasze. Ale też inwestycje publiczne, które mogą wspierać te inwestycje zagraniczne, bo ja na to patrzę, jako na win-win, jako na taką wspólną (…) strategię działania na rynku polskim - opisywał.

Szef rządu wskazał, że Polska daje nie tylko pewność inwestycyjną, ale ma także duże zasoby np. wykwalifikowanych pracowników.

Jestem zatem przekonany, że na polskiej ziemi będziecie mieli (…) bardzo dobre miejsce do realizacji swoich planów, swoich strategii, swoich korzyści biznesowych, bo mamy bardzo, bardzo utalentowanych ludzi, którzy chcą zasysać nowe technologie, chcą się uczyć tego, co najlepsze na całym świecie z korzyścią myślę dla obu stron - dla polskich pracowników, dla polskiej gospodarki, ale też dla amerykańskich inwestorów - powiedział.

PAP/KG