PGNiG przedłuża umowę na dostawy gazu dla Grupy PKN Orlen

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz PKN ORLEN zawarły 25 czerwca 2020 roku aneks do Kontraktu Indywidualnego do Umowy ramowej na dostawy paliwa gazowego do Grupy Kapitałowej PKN Orlen zawartej między spółkami we wrześniu 2016 roku

Cieszę się, że PKN Orlen – jedna z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej oraz nasz wieloletni strategiczny klient – postanowił powierzyć PGNiG dostawy gazu ziemnego na kolejne lata. Przedłużenie współpracy między naszymi firmami potwierdza, że PGNiG oferuje konkurencyjne, rynkowe warunki współpracy w zakresie dostaw gazu ziemnego i jest najlepszym wyborem dla przemysłu – powiedział Jerzy Kwieciński, prezes PGNiG SA. – PGNiG jako firma z największym doświadczeniem na rynku gazu w Polsce, posiada zdywersyfikowany portfel dostawców gazu ziemnego, dzięki czemu jest atrakcyjnym i wiarygodnym sprzedawcą błękitnego paliwa.

W wyniku zawarcia aneksu, dostawy surowca będą realizowane do 31 grudnia 2022 r., z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy - do 31 grudnia 2023 roku. Szacowana wartość Kontraktu Indywidualnego w okresie od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2023 r. wynosi ok. 5,5 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej w Kontrakcie Indywidualnym są rynkowe wartości indeksów cen gazu.

mw, mat. prasowe