KNF informuje, gdzie znajdą pomoc poszkodowani przez Gefion

To się musiało tak skończyć! Komisja Nadzoru Finansowego wystosowała komunikat skierowany do polskich klientów duńskiego ubezpieczyciela Gefion Insurance A/S o sposobach wyegzekwowania należności powstałych w wyniku zawartych polis. Przypomnijmy, że przed duńską spółką, która szturmem zdobywała polski rynek ubezpieczeń jeszcze dwa lata temu, ostrzegaliśmy jako pierwsi już w kwietniu 2018 roku

Przypomnijmy, że duński ubezpieczyciel pojawił się na naszym rynku dzięki przepisom o działalności transgranicznej w UE. Od początku zdobywał wielu klientów, oferując po prostu najtańsze polisy komunikacyjne. Szybko jednak okazało się, że wyegzekwowanie od Gefion należności w przypadku zgłoszonej szkody było, według relacji klientów, istną „drogą przez mękę”. Gefion Insurance A/S, nie miał w Polsce ani jednego oddziału, a polisy sprzedawał jedynie przez pośredników. Od początku też podlegał nadzorowi duńskiego odpowiednika KNF – Finanstilsynet. Pracownicy KNF wielokrotnie interweniowali u duńskiego nadzorcy w sprawie spółki, alarmowania skargami polskich klientów, w praktyce niewiele mogli jednak zrobić. Duńczycy wcale też nie kwapili się z dyscyplinowaniem podległej sobie spółki i niechętnie współpracowali z polskim nadzorcą. Przełom nastąpił dopiero w marcu tego roku, kiedy Finanstilsynet wreszcie zakaz zawierania nowych umów ubezpieczenia przez Gefion, oraz zdecydował o cofnięciu notyfikacji do wykonywania przez Gefion działalności ubezpieczeniowej w Polsce.

Decyzja ta, oczywiście zrozumiał i bardzo potrzebna, została wydana jednak zdecydowanie zbyt późno, co dziś skutkuje tym, że wielu klientów Gefion ma problem z uzyskaniem należnych sobie odszkodowań.

Komisja Nadzoru finansowego w specjalnym komunikacie na swojej stronie knf.gov.pl wydaje szczegółowe instrukcje dla osób poszkodowanych przez duńską spółką i zamieszcza konkretne adresy do podmiotów, które mogę udzielić klientom pomocy. Można być pewnym, że gdyby nie opieszałość duńskiego organu nadzoru osób poszkodowanych byłoby zdecydowanie mniej.

Polscy klienci powinni z lekcji, jaką była krótka obecność Gefion na polskim rynku wyciągnąć tę naukę, że w przypadku ubezpieczeń trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do a ofert, które cenowo znacząco odbiegają od średniej rynkowej.

KNF, bz

CZYTAJ TEŻ: Czy przykład firmy Gefion czegoś nas nauczy?

CZYTAJ TEŻ: KNF o działaniach kontrolnych wobec Gefion Insurance

CZYTAJ TEŻ: Przekręty w ubezpieczeniach