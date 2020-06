Jacek Sasin wyróżniony na Gali X. urodzin wPolityce.pl

W czwartek odbyła się gala 10. urodzin portalu wPolityce.pl, podczas której nagrodą Biało-czerwonych Róż portalu wPolityce.pl został uhonorowany Prezydent Andrzej Duda, a wyróżnienie otrzymał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Laudację dla ministra wygłosił Maciej Wośko, redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl. Oto jej treść

Szanowni Państwo, Stajemy dziś w wyjątkowym momencie dziejowym dla gospodarki – nie tylko polskiej, narodowej, ale też gospodarki w skali makro – europejskiej i światowej. Od podejmowanych dziś decyzji zależeć będzie to, jak poradzimy sobie z pandemią COVID-19 i nieprzewidywalnymi wręcz skutkami lockdownu dla całego organizmu gospodarczego – od sytuacji w przedsiębiorstwach, po stan naszych domowych budżetów. Nikt nie przewidywał przecież, że cały świat produkcji, dystrybucji, handlu, usług stanie na kilka miesięcy. Szczęśliwie dziś odmrażamy gospodarkę, a rząd uruchomił błyskawicznie programy wsparcia na niespotykaną dotąd skalę, która świadczyć może, że mierzymy się z wydarzeniami niespotykanymi w historii. Nie tylko gospodarczej…

Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do pierwszych dni, tygodni – gdy polski rząd podejmował decyzje o zamknięciu, wyłączeniu kolejnych gałęzi i dziedzin życia społecznego i gospodarczego kraju. W tym trudnym czasie staliśmy się świadkami niezwykłej pomocy – akcji i działań, które potwierdziły szczególnie wyraźnie, jak ważny jest narodowy charakter biznesu, jak istotne dla naszego życia są spółki należące do Skarbu Państwa.

Od pierwszych dni epidemii, polskie firmy, których właścicielem jest Skarb Państwa, ruszyły do organizowania wsparcia dla służby zdrowia. Społeczna odpowiedzialność biznesu zyskała nowe znaczenie, a w kontekście misji spółek z udziałem Skarbu Państwa – niezwykłą dotąd skalę pomocy. Na portalu wPolityce.pl i wGospodarce.pl śledziliśmy codziennie raporty dotyczące pomocy przekazywanej przez biznes na walkę ze skutkami COVID-19. Miliony złotych trafiło do szpitali, do lekarzy, do mieszkańców Polski w postaci bądź bezpośrednich dotacji finansowych, bądź też w ramach pomocy rzeczowej. Dzięki doskonałej współpracy w ramach młodego przecież Ministerstwa Aktywów Państwowych, mogliśmy liczyć na ratunkowe koło rzucone przez najbogatsze firmy na rynku, notowane w indeksie WIG-20.

Koordynowana przez ministra aktywów państwowych, wicepremiera Jacka Sasina pomoc stała się w pierwszych tygodniach katastrofy spowodowanej społeczną i gospodarcza kwarantanną kluczowa - rozpoczęła proces, w który włączył się cały biznes, rząd, instytucje finansowe, pozarządowe i samorządowe. Deklaracje sprawnie zmieniały się w realizowane projekty, a spółki skarbu państwa, błyskawicznie zmieniając priorytety działań CSR, wychodziły daleko poza wsparcie najbliższego środowiska i otoczenia biznesowego.

PKN Orlen – 100 mln zł, KGHM – 60 mln zł, PGNiG – 7,6 mln zł, PZU – 11 mln zł, Grupa Lotos – 7 mln zł, PKO BP – 9 mln zł, PKP – 11 mln zł, a to tylko wstęp do podsumowania pomocy udzielonej przez narodowych liderów. Kwota wsparcia udzielonego przez polskie przedsiębiorstwa urosła w naszym portalowym liczniku do prawie 375 mln zł w ciągu 3 miesięcy, stając się wyjątkowym symbolem ofiarności darczyńców. Ponad 180 mln zł, to wsparcie udzielone właśnie przez spółki skarbu państwa.

Do tej pomocy dołożyć należy działania podejmowane błyskawicznie przez Ministerstwo Aktywów Państwowych – choćby zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych umożliwiające działanie organów przedsiębiorstw na odległość. To kwestie bezpieczeństwa przedsiębiorców i polskich firm w sytuacjach kryzysowych. To także akcja pomocy w zorganizowaniu szybkiego i bezpiecznego powrotu do domu. Dzięki pomocy LOT-u, Polacy mogli wrócić z wielu zagrożonych krajów.

Kryzys spowodowany epidemią COVID-19 zmienił – jak wierzymy na zawsze, postrzeganie wielu procesów i pojęć ekonomicznych. Do niedawna patriotyzm gospodarczy i narodowa gospodarka, zdaniem wielu ekspertów, zwolenników globalizacji, czy wspólnego rynku europejskiego, miały przecież brzmieć anachronicznie. Dziś trudno nam sobie wyobrazić, co groziłoby gospodarkom, przedsiębiorcom, obywatelom – gdyby nie działania polskich spółek, należących do Skarbu Państwa. Zapewne wciąż czekalibyśmy na reakcję europejskiego lub globalnego biznesu, który po akcji ratowania własnych, rodzimych gospodarek – skierowałby uwagę na polski rynek… Czekalibyśmy tak, jak czekaliśmy na skoordynowaną reakcję Unii Europejskiej. Czekalibyśmy tak, jak Włosi i Hiszpanie, szukający ratunku w Brukseli.

Miedzy innymi dzięki postawie ludzi zarządzających spółkami skarbu państwa, dzięki zdecydowanej postawie wicepremiera Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych dziś, zamiast liczyć straty – liczymy wartość udzielonej pomocy. Wierzę, że wkrótce liczyć będziemy też zyski i przekazywać wiadomości o dobrych wskaźnikach, plasujących polską gospodarkę i polskie spółki skarbu państwa w gronie tych krajów i firm, które z kryzysem COVID-19 poradziły sobie najlepiej i najsprawniej.

Za wyjątkową reakcję na potrzebę wsparcia obywateli, służby zdrowia i polskiej gospodarki, udzielonego przez spółki skarbu państwa, za doskonała koordynację działań państwowych liderów gospodarczych - wyróżnienie Biało-Czerwone Róże portalu wPolityce.pl 2020 pragniemy wręczyć wicepremierowi Jackowi Sasinowi, ministrowi aktywów państwowych

