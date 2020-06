Zawsze chciałeś być dealerem aut? Masz szansę

23 czerwca br. w sklepie Steam premierę miał darmowy prolog do gry Car Trader Simulator z portfolio Live Motion Games, o nazwie Welcome to the Business. Wydawcą symulatora jest PlayWay. W pierwszej połowie 2021 roku studio chce dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect.

W tym tygodniu premierę na PC miał Welcome to the Business – darmowy prolog do Car Trader Simulator. Pełna wersja produkcji, która pozwoli graczom wcielić się w amerykańskiego dealera samochodów, ukaże się już w najbliższych miesiącach. – mówi Michał Kaczmarek, prezes Live Motion Games. Cena pełnej wersji gry tytułu została ustalona na 9.99 USD.

W Car Trader Simulator gracz ma za zadanie zarządzać salonem aut. Musi tak zaplanować rozgrywkę, aby jak najszybciej zyskać renomę na rynku motoryzacyjnym. Żeby to osiągnąć, główny bohater może sprzedawać sprawne i oryginalne auta lub obrać zupełnie inną ścieżkę i skorzystać z czarnego rynku kradzieży pojazdów oraz nielegalną sprzedaż. Welcome to the Business jest darmowym demo tej gry.

Zdecydowaliśmy się na bezpłatny prolog do CTS-a, ponieważ przed premierą pełnej wersji gry chcemy poznać pierwsze opinie na jej temat. Ocena rynku jest dla nas fundamentalnym czynnikiem na etapie tworzenia każdego tytułu. – mówi prezes LMG. – Już teraz, kilka dni po premierze Welcome to the Business, dziękujemy za tak licznie napływający do nas feedback. Wiemy już co najbardziej przypadło użytkownikom do gustu, ale również co należy dopracować, aby powstała produkcja jak najbardziej zgodna z oczekiwaniami odbiorców. Wszelkie sugestie uwzględnimy w finalnej wersji gry, a niektóre elementy już wdrożyliśmy i widzimy, że społeczność to bardzo docenia. – dodaje.

Ostatnio na Steamie odbył się festiwal, na którym wielu developerów zaprezentowało demo swoich gier.

Wydanie prologu czy dema jest znakomitą okazją do budowania ścisłych relacji ze społecznością, która pozwala na zbudowanie grona ambasadorów gry. W trakcie premiery prologu oraz przez najbliższe dni będziemy mieli okazję na bezpośrednią rozmowę z graczami na wszystkich kanałach komunikacyjnych, m. in. na chatach online na Steamie, na naszym kanale na discordzie oraz w social media. – ocenia Michał Kaczmarek – Platformy cyfrowe takie jak Steam pozwalają na budowanie produkcji razem z ostatecznym odbiorcą. To duża zaleta tego rynku, którą należy w pełni wykorzystać.

Wydawcą tytułu jest PlayWay – jednocześnie największy udziałowiec Live Motion Games. - W pierwszej połowie 2021 roku planujemy dołączyć do grona spółek notowanych na rynku NewConnect. Już podpisaliśmy umowę z autoryzowanym doradcą i przygotowujemy się do przekształcenia w spółkę akcyjną. – mówi Michał Kaczmarek. – Obecnie intensywnie pracujemy nad kolejnymi grami z gatunku symulatorów. Jeszcze w tym roku zamierzamy zapowiedzieć kilka z nich. – dodaje.

Live Motion Games prowadzi działalność na rynku gier wideo. Studio zajmuje się produkcją gier komputerowych na platformę Steam. Spółka powstała w 2017 roku. Jej większościowym akcjonariuszem jest notowany na GPW wydawca i producent gier komputerowych – PlayWay – który posiada 53 proc. udziałów LMG. Strategia spółki zakłada tworzenie niskobudżetowych projektów, a następnie ich sprzedaż na całym świecie w modelu cyfrowym, za pośrednictwem platformy Steam. Na 2020 rok spółka zaplanowała premiery sześciu tytułów, z czego pierwszy – Train Station Renovation, wydany w Kwietniu b.r. – zwrócił koszty produkcji w dniu premiery i w ciągu pierwszych 72h sprzedał 19,7 tys kopii.

Live Motion Games zamierza wejść na rynek NewConnect w I półroczu 2021 roku.

Mat.Pras./KG