Koniec z podziałem uchodźców w UE. Polski postulat spełniony

**Bruksela spełnia główny postulat Polski w sprawie polityki migracyjnej. To pierwszy taki sukces od wejścia do Unii - komentuje „Rzeczpospolita”.

Autor artykułu Jędrzej Bielecki pisze:

Do projektu dokumentu szykowanego przez Komisję Europejską dostęp uzyskał hiszpański dziennik „El Pais”. Można go nazwać planem budowy „fortecy Europy”. Aby Wspólnota nie została zalana niekontrolowaną falą migrantów, jak to się stało przed pięcioma laty, Bruksela proponuje radykalne wzmocnienie granic zewnętrznych UE. Chce także zasadniczo usprawnić ekstradycje nielegalnych migrantów, którym mimo wszystko udałoby się przedostać do zjednoczonej Europy.

To dwa zasadnicze postulaty, jakie Warszawa zgłasza od pięciu lat. Ale jeszcze ważniejsze jest to, co w projekcie unijnej egzekutywy się nie znalazło: system obowiązkowego podziału uchodźców. Co prawda każdy kraj UE będzie zobowiązany do wykazania się solidarnością w obliczu fali imigracji, ale może ją okazać wysłaniem straży granicznej do państwa członkowskiego, który znalazł się w potrzebie, udziałem w eksmisji nielegalnych imigrantów, wsparciem rozwoju krajów, skąd pochodzą imigranci. Tylko ci, którzy chcą, przyjmą od innych krajów uchodźców.

Do nowej strategii szykuje się mający swoją siedzibę w Warszawie Frontex. Agencja już uczestniczy w co dziesiątej eksmisji do ojczyzny nielegalnych imigrantów (choć obejmują one łącznie ledwie jedna trzecią nakazów sądowych). Zaczęła też budować mającą docelowo mieć 10 tys. osób armię europejskich strażników granicznych. Będą oni błyskawicznie wysyłani na odcinek granic zewnętrznych UE, który nie wytrzymał presji imigrantów. To dobry czas na takie przygotowania, bo na razie przyjezdnych jest niewielu: w tym roku przez Hiszpanię przedostało się ich do UE ok. 4 tys., przez Grecję – 12 tys. a przez Włochy – 6 tys. - pisze Jędrzej Bielecki w „Rzeczpospolitej”.

