Potwierdzają się ustalenia ws. wypadku autobusu w Warszawie

Tomasz U., kierowca miejskiego autobusu, który w czwartek spadł z wiaduktu na trasie S8 w Warszawie, przyznał się do spożywania amfetaminy zanim wsiadł do pojazdu

W czwartek w Warszawie doszło do wypadku autobusu miejskiego, który przebił barierki i spadł z wiaduktu na trasie S8. Bilans wypadku to jedna ofiara śmiertelna - 70-letnia kobieta - oraz kilkanaście osób poszkodowanych, w tym cztery ciężko ranne. W akcji ratunkowej uczestniczyło m.in. 17 zespołów ratownictwa medycznego i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Po wypadku media informowały, że w kabinie pojazdu, który prowadził Tomasz U., znaleziono torebkę z zawartością amfetaminy w ilości 0,54 g. Doniesienia potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie Mirosława Chyr.

Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Przyznał się do tego, że zażył amfetaminę zanim rozpoczął zmianę, zanim wsiadł do autobusu. Będziemy to weryfikować - poinformowała - Czekamy aż kierowca zostanie osadzony w areszcie w warunkach oddziału szpitalnego. Ustalono, że amfetamina należała do podejrzanego, w związku z czym prokurator przedstawił mu również zarzut posiadania substancji psychoaktywnej. Do dalszych badań zabezpieczono plecak należący do kierującego, w którym ujawniono plastikową płytkę z nalotem białej substancji, jak wynika z opinii biegłych – amfetaminy.