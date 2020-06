LOT uruchamia siatkę wakacyjnych połączeń z Warszawy

Połączenia m.in. do Grecji, Hiszpanii, czy Włoch oferuje LOT z Warszawy. Uruchomiono również loty wakacyjne z dziewięciu portów regionalnych w Polsce - podała spółka w sobotę w komunikacie.

„Pod hasłem #LOTnaWakacje Polskie Linie Lotnicze LOT ogłosiły letnią siatkę połączeń. W lipcu i sierpniu pasażerowie będą mogli udać się na urlop do 36 najbardziej popularnych europejskich kurortów, oferowanych z dziesięciu krajowych portów lotniczych” - poinformowała w komunikacie spółka.

Jak poinformował LOT, od 3 lipca będzie można polecieć m.in. do Chorwacji, Hiszpanii, Włoch, na Maltę, do Bułgarii, Czarnogóry, Gruzji, Macedonii, na Cypr, do Albanii czy na wyspy Santorini, Kos, Korfu i Kretę.

LOT podał, że z warszawskiego Lotniska Chopina pasażerowie mają możliwość skorzystać z lotów na lotniska: Santoryn, Palma de Mallorca, Kalamata, Kawala i Ochryda, a także do Rzymu-Fiumicino, Alicante, Malagi, Aten, Barcelony, Burgas, Chanii, Katanii. Z Warszawy będzie można polecieć do Dubrownika, Heraklionu, Larnaki, Nicei, Rijeki, Rimini, Salonik, Skopie, Splitu, oraz Tbilisi, Podgoricy, Tirany, Tivatu, Warny, Wenecji i Zadaru. W wakacyjnej siatce połączeń odnajdziemy również loty na wyspy: Maltę, Sardynię oraz na greckie Korfu, Skiathos, Kos, Rodos i Zakynthos.

Także porty regionalne będą obsługiwały wybrane połączenia. Z Bydgoszczy pasażerowie polecą do Zadaru i na wyspę Zakynthos, a z Gdańska do: Barcelony, Salonik, Dubrownika, Splitu, Zadaru, Burgas, Chanii, Tirany, na lotniska Rzym-Fiumicino i Kawala oraz wyspy Rodos i Korfu.

Na południu pasażerowie mają do dyspozycji loty z Katowic do Salonik, Chanii, Heraklionu, Burgas, Splitu, Tirany, Palma de Mallorca i na wyspy: Kos, Rodos oraz Zakynthos. Z Krakowa można wylecieć do Rzymu-Fiumicino i lotniska Kalamata, do Barcelony, Zadaru, Chanii, Dubrownika, Salonik i na wyspy: Santorini, Korfu, Zakynthos.

Ze Wschodu LOT umożliwia przeloty z Lublina do Splitu i na wyspę Korfu, oraz z Rzeszowa do Barcelony, Zadaru, Salonik i Burgas.

Szeroką ofertę narodowy przewoźnik ma z Poznania, gdzie odnajdziemy połączenia do Rzymu-Fiumicino, Kawala, Barcelony, Burgas, Splitu, Podgoricy, Dubrownika, Heraklionu oraz na wyspy Majorka, Zakynthos i Korfu;

Z Wrocławia uruchomiono trasy do Burgas, Rzymu-Fiumicino, Palma de Mallorca, Kawala, Salonik, Barcelony, Chanii, Heraklionu, oraz Dubrownika, a także na wyspy Kos, Rodos, Korfu i Santorini.

Ofertę uzupełnia lot ze Szczecina do Zadaru.

LOT podkreśla, że nowa siatka wakacyjnych połączeń to także pewne zmiany w ramach obsługi pasażerów. Oznacza to, że od 1 lipca zniesiony zostaje dystans przestrzenny w postaci tzw. szachownicy, a w sprzedaży dostępne będą wszystkie miejsca znajdujące się w samolocie. Ponadto, na rejsach wakacyjnych obowiązują standardowe warunki przewozu bagażu podręcznego - na pokład można zabrać bagaż o wadze do 8 kg i wymiarach 55x40x23 cm, a dodatkowo np.: wózek lub akcesoria dla dzieci, parasolkę, torbę na laptopa czy małą torebkę lub saszetkę na ramię. W ramach serwisu bezpłatnego pasażerowie otrzymają przekąskę słodką lub słoną i butelkę wody. Wróci serwis sprzedaży pokładowej Shop&More i SkyBar (przekąski, napoje, alkohol), dostępne na żądanie i z zachowaniem zasady dokonywania płatności jedynie za pomocą kart.

LOT zastąpił tradycyjne papierowe wydania gazet i magazynów, prasą elektroniczną. Od 1 czerwca każdy z pasażerów może bezpłatnie pobrać ulubione tytuły bezpośrednio na swoje urządzenia mobilne na 36 godzin przed wylotem i do 6 godzin po wylądowaniu. W ofercie dostępnych jest ponad 1000 tytułów.

Jednocześnie zgodnie z procedurą #BezpiecznyLOT pasażerowie nadal mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki przez cały czas trwania lotu i zachowania wyznaczonych odstępów w czasie odprawy. W samolotach dostępne są środki dezynfekujące do użytku podróżnych. Podczas lotu personel, wyposażony w odpowiednie środki ochronne, przeprowadzi serwis pokładowy z zachowaniem zasady ograniczonego kontaktu pomiędzy obsługą a pasażerami - czytamy.

PAP/KG