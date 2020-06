Amerykanie uwolnieni z lockdownu ruszyli na zakupy

W maju widać było wyraźnie ożywienie nastrojów konsumenckich w USA

Wydatki Amerykanów w maju wzrosły o 8,2 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. To kompletnie odwrotne dane względem kwietnia, gdy zanotowano spadek o 12, proc. W kwietniu Amerykanie otrzymali od rządu czeki opiewające na 1200 USD per capita. Do tego należy doliczyć hojne federalne dopłaty do stanowych zasiłków dla bezrobotnych (600 USD tygodniowo).

Trzeba jednak brać pod uwagę, że rządowe wsparcie wygaśnie wraz z 31 lipca. Wtedy trzeba liczyć się z tym, że amerykański konsument nie będzie w stanie utrzymać poziomu życia sprzed marca 2020.

Bankier/KG