Kolejni giganci dołączają do bojkotu Facebooka

W Stanach Zjednoczonych moda na zdrową żywność (i co za tym idzie - zdrowe napoje) doprowadziła takie marki jak Coca-Cola do sytuacji w której ich zyski nie rosną już tak jak dawniej. Złota era napojów gazowanych się skończyła, jednak producenci stawiają na innowacyjne pomysły, by utrzymać popularność swoich napojów.