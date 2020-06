Pierwsze protokoły z komisji obwodowych

Już przed północą do warszawskiej Okręgowej Komisji Wyborczej, która mieści się w stołecznym ratuszu, dostarczono pierwsze protokoły komisji wyborczych - z Woli i Śródmieścia. Komisja weryfikuje je elektronicznie. Są też pierwsze dane z zagranicznych obwodów

Dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie Przemysław Niewiadomski wyjaśnił w rozmowie z PAP, że w porównaniu z poprzednimi wyborami - w związku z pandemią koronawirusa - praca nad weryfikacją spływających protokołów wyborczych została rozdzielona na większą liczbę osób i więcej sal.

W jednej z nich przyjmowane są protokoły od obwodowych komisji wyborczych z terenu Warszawy, w drugiej z powiatów wokół Warszawy, a trzecia czeka na protokoły z głosowania w obwodach za granicą. Po wstępnej weryfikacji papierowych protokołów - zgodności podpisów i zawartości - trafiają one na salę, gdzie trwa elektroniczna weryfikacja. Tu kilkunastoosobowa ekipa sprawdza, czy dane wpisane do systemu elektronicznego w każdej z obwodowych komisjach odpowiadają tym wpisanym do protokołów.

Zweryfikowane pozytywnie protokoły zasilają bazę danych PKW i powinny się systematycznie pojawiać na jej stronie. Śródmiejskie komisje, które już dostarczyły protokoły, to obwody zamknięte w szpitalach. Z Woli spłynęły protokoły z trzech zamkniętych obwodów i dwu komisji: 262 - pracującej w Zespole Szkół nr 32 przy Ożarowskiej 71 i 288 - w Oddziale Przedszkola nr 237 przy ul. Leonarda 6/8.

Dyrektor Niewiadomski powiedział PAP, że mimo wieloletniego doświadczenia z pracy przy poprzednich wyborach, nie jest w stanie oszacować, kiedy warszawska komisja okręgowa może zakończyć pracę.

Warszawska komisja nie przewiduje żadnej konferencji prasowej - o wszystkich danych informować będzie Państwowa Komisja Wyborcza, która pierwszą konferencję na temat cząstkowych wyników wyborów w skali kraju zaplanowała na godz. 10.00, a kolejne o 13.30, 18.30 i 22.00.

Według sondażu w drugiej turze wyborów 12 lipca zmierzą się obecny prezydent Andrzej Duda i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

