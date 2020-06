Minister o budżecie: Co z płynnością?

Mimo realizacji zwiększonych potrzeb wynikających z działań osłonowych i wspierających gospodarkę sytuacja płynnościowa budżetu jest korzystna - powiedział w wywiadzie dla poniedziałkowej „Gazety Polskiej Codziennie” minister finansów Tadeusz Kościński.

„Sytuacja budżetu jest dobra, a rząd nie ma planów podnoszenia podatków. Nadal jednak będą podejmowane działania mające na celu ożywienie gospodarki” - po0wiedział minister.

Podkreślił, że sytuacja płynnościowa budżetu jest korzystna, co wynika m.in. z tego, że na początku 2020 r. stan finansów publicznych Polski był bardzo dobry.

„Mieliśmy zbilansowany budżet. Dzięki prowadzeniu odpowiedzialnej polityki fiskalnej udało nam się zmniejszyć dług publiczny w ostatnich latach do poziomu 43,6 proc. PKB (definicja krajowa), podczas gdy średnio w Unii Europejskiej sięga on ok. 80 proc. PKB” - zaznaczył w rozmowie.

„Mamy w pełni sfinansowane wszystkie potrzeby pożyczkowe. Udało nam się też zmienić na bardziej korzystną strukturę zadłużenia skarbu państwa - średni termin zapadalności wynosi ok. pięciu lat, a dług w walutach obcych stanowi mniej niż 25 proc. całości - tłumaczył minister w GPC.

„Dzięki rozwiązaniom przyjętym w ramach kolejnych tarcz antykryzysowych mieliśmy możliwość sięgania po środki z różnych rezerw i przeznaczania ich na najpilniejsze potrzeby, w tym na ratowanie miejsc pracy i rodzimego biznesu” - ocenił Kościński.

Według niego ubytek przychodów podatkowych budżetu w sporej części wynika z decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązań podatkowych, w tym przesunięciu terminu rozliczenia PIT i CIT.

„Wyniki za maj są lepsze niż się spodziewaliśmy. Co prawda wpływy z VAT, zgodnie z oczekiwaniami, były niższe, jednak dochody z PIT w maju br. były na zbliżonym poziomie do maja 2019 r. Wzrosły wpływy z CIT w stosunku do kwietnia 2020 r., ale także do maja 2019 r.

PAP/ as/