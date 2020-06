WAKACJE 2020: Tu wjedziesz! Lista państw. [RAPORT]

Koronawirus zamknął od marca granice większości państw na świecie dla turystów i biznesu. Od czerwca trwa jednak powolne i cały czas ostrożne otwieranie granic. Sprawdzamy – gdzie i na jakich zasadach można się wybrać. Trzeba też pamiętać, że te zasady mogą ulegać zmianom. Uważaj np.na bardzo popularny kierunku dla Polaków – Wielką Brytanię.

Podajemy też reguły, jakie muszą spełniać turyści (maseczki, kwarantanna, dystans) – to najczęstsze, są też informacje o hotelach i usługach gastronomicznych.

Ze względu na ciągłe zagrożenie epidemiologiczne i powrót koronawirusa w wielu krajach polski MSZ przestrzega, że przed ewentualnym planowaniem podróży zagranicznej warto zasięgnąć porady w polskich placówkach dyplomatycznych w danym kraju.

Albania - 1 czerwca kraj otworzył lądowe przejścia graniczne i nie ma obowiązku przechodzenia kwarantanny.

Austria - od 16 czerwca Austria zniosła kontrolę podróży dla obywateli 31 krajów, co oznacza, że przybywający z tych krajów nie muszą odbywać dwutygodniowej kwarantanny ani okazywać przy przekraczaniu granicy testu na obecność koronawirusa.

Lista 31 krajów ze zniesioną kontrolą: Andora, Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Islandia ,Włochy (z wyłączeniem Lombardii), Chorwacja, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Monako, Holandia, Norwegia, Polska, Rumunia, San Marino, Szwajcaria, Słowenia, Słowacja, Czechy, Węgry, Watykan, Cypr.

Belgia - od 15 czerwca władze zezwoliły na wjazd na terytorium kraju państwom członkowskim Unii Europejskiej i ze Strefy Schengen, a także Wielkiej Brytanii. Dla wszystkich osób wjeżdżających do Belgii zalecana jest 14 dniowa kwarantanna.

Odbywanie kwarantanny nie jest kontrolowane przez instytucje belgijskie, ale zalecane jest dobrowolne poddanie się odizolowaniu. Osoby, które wróciły z zagranicy nie mogą pracować poza domem, natomiast możliwe jest świadczenie telepracy w tym okresie.

Bośnia i Hercegowina- jest obecnie otwarta tylko dla obywateli sąsiednich krajów. Turyści z innych krajów nie mogą wjechać na terytorium kraju, z wyjątkiem kierowców aut ciężarowych czy dyplomatów.

Obywatele Polski mogą wjechać do Bośni i Hercegowiny tylko: przez tzw. korytarz w Neum na trasie Dubrownik - reszta Chorwacji, w celach biznesowych, po okazaniu na granicy negatywnego testu na SARS-CoV-2, wykonanego w ciągu 48 godz. oraz zaproszenia bośniackiej osoby prawnej; jeśli są małżonkami obywatela Bośni i Hercegowiny; jeśli są zawodowymi kierowcami, których tranzyt przez Bośnię i Hercegowinę trwa nie dłużej niż 12 godzin.

W każdym przypadku wymagane jest posiadanie paszportu, ponieważ zawieszono wjazd na podstawie samego dowodu osobistego.

Bułgaria - od 1 czerwca Polacy oraz obywatele innych krajów UE mogą wjeżdżać do Bułgarii w celach turystycznych.

Nie podlegają oni także kwarantannie, chyba, że przylatują z następujących krajów: Belgia, Irlandia, Wielka Brytania, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania i Szwecja (oraz z poza UE za wyjątkiem Serbii).

Każda osoba przed wjazdem do Bułgarii otrzymuje deklarację w której podaje swoje dane kontaktowe podczas pobytu w Bułgarii oraz deklaruje, że nie jest się osobą chorą.

Dopuszczalny jest tranzyt przez Bułgarię bez konieczności uzyskania zgody od policji. Przy wjeździe do Bułgarii podróżny musi podpisać specjalną deklarację, że zobowiązuje się opuścić Bułgarię w ciągu 24 godzin od wjazdu.

Należy także podać informację jaki jest cel przejazdu przez Bułgarię oraz podać kraj docelowy podróży.

W Bułgarii otwarto już muzea, restauracje, parki, kina i teatry. Noszenie maseczek jest obowiązkowe wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. W kurortach czarnomorskich zaczęto otwierać hotele.

Chorwacja - w pełni otworzyła granice dla obywateli RP – zniesione zostały wszelkie obostrzenia oraz obowiązek odbywania kwarantanny po wjeździe do Chorwacji.

Polscy obywatele nie muszą na granicy okazywać żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność wjazdu do kraju. Nie wymagane jest okazania testów na COVID-19 przy przekraczaniu granicy.

Aby uprościć przekroczenie granicy, służby graniczne sugerują zarejestrowanie się na stronie https://entercroatia.mup.hr/.

Osoby, które dokonają rejestracji wjazdu online, unikną konieczności zatrzymania się na przejściu granicznym w celu przekazania ww. danych.

Cypr - od 20 czerwca obywatele Grecji, Malty, Bułgarii, Norwegii, Austrii, Finlandii, Słowenii, Węgier, Izraela, Danii, Niemiec, Słowacji i Litwy będą mogli wjechać na wyspę bez żadnych dodatkowych restrykcji.

Obywatele Szwajcarii, Polski, Rumunii, Chorwacji, Estonii i Czech również zostaną wpuszczeni, ale będą musieli uzyskać świadectwo zdrowia potwierdzające, że nie są zakażeni koronawirusem.

Nadal obowiązuje zakaz wjazdu mieszkańców Wielkiej Brytanii, Rosji, Hiszpanii oraz Włoch.

Na Cyprze od początku czerwca wznowiły działalność hotele, działają też restauracje i bary, otworzono plaże, ale urlopowicze będą na nich musieli zachować odpowiednią odległość.

Czarnogóra - granice tego kraju są otwarte są od 22 czerwca dla obywateli RP, mieszkających w Polsce, pod warunkiem okazania na przejściu granicznym negatywnego wyniku testu PCR na SARS-CoV-2, wykonanego nie później niż 72 godz. wcześniej.

Obywatele RP, którzy chcą przejechać tranzytem przez Czarnogórę, nie są zobowiązani do przedstawiania wyników testu. Przejazd musi się jednak odbyć bez postojów i opuszczania pojazdu.

Czechy - od 15 czerwca Polacy mogą podróżować w celach turystycznych do tego kraju. Został także zniesiony obowiązek przedłożenia negatywnego testu na obecność COVID-19 przy wjeździe na terytorium Czech.

Obywatele polscy, którzy mieszkają w województwie śląskim, mogą wjechać do Czech tylko w uzasadnionych przypadkach (np. gdy są pracownikami transgranicznymi) i muszą przedstawić negatywny wynik testu lub poddać się izolacji. Polacy, którzy przejeżdżają przez województwo śląskie w drodze na terytorium Czech, mogą podróżować do tego kraju bez ograniczeń.

Aktualizacja: : Czeski minister zdrowia Adam Vojtech napisał na Twitterze, że „sytuacja epidemiologiczna w województwie śląskim w Polsce znacznie się poprawia”. Dlatego zapowiedział, że Czechy zaczną w przyszłym tygodniu łagodzić restrykcje w ruchu granicznym. Nie tylko nie będzie potrzebna już 14-dniowa kwarantanna, ale zniesiony zostanie wymóg pokazywania testu na koronawirusa.

W Czechach otwarte są już wszystkie sklepy, restauracje, bary, hotele, działają muzea, baseny i większość atrakcji turystycznych. W miejscach publicznych nadal należy utrzymywać odpowiedni dystans i zasłaniać twarz.

Dania - granice są zamknięte dla zagranicznych turystów do 31 sierpnia. W tej chwili mogą wjeżdżać tylko obywatele lub rezydenci Danii, Grenlandii lub Wysp Owczych. Od 25 maja osoby mające stałe miejsce zamieszkania w jednym z pięciu krajów nordyckich (Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia i Szwecja) lub Niemiec mogą ponownie wjechać do kraju, jeśli pozostają w związku z kimś w Danii lub mają tam rodzinę.

Aktualizacja - Dania od 27 czerwca łagodzi ograniczenia w podróżowaniu z wielu krajów Europy, z wyjątkiem Portugalii i Szwecji. Do Danii będą mogli przyjechać podróżni z krajów, w których zapadalność na COVID-19 w ciągu tygodnia wynosi mniej niż 20 przypadków na 100 tysięcy mieszkańców.

Egipt - we wszystkich portach lotniczych pasażerowie przybywający z Bahrajnu, Chin, Tajwanu, Francji, Niemiec, Iranu, Iraku, Włoch, Japonii, Korei Południowej, Kuwejtu, Malezji, Singapuru, Szwajcarii, Hiszpanii, Tajlandii i Wietnamu poddani są kontroli epidemiologiczno-sanitarnej po przylocie oraz kontroli miejsca pobytu przez 14 dni po przylocie.

Estonia - przyjęła zasadę, że na jej terytorium mogą wjechać bez kwarantanny obywatele krajów, w których liczba zakażonych osób w ciągu ostatnich 14 dni nie przekroczyła 15 na 100 tys. mieszkańców.

Finlandia - ograniczenia zostały zniesione 15 czerwca dla turystów do i Norwegii, Danii, Islandii, a także Estonii, Łotwy i Litwy, gdzie wskaźnik infekcji spadł do poziomu zbliżonego do fińskiego. Rząd zapowiedział, że zakaz wjazdu wciąż będzie obowiązywał na wschodniej granicy lądowej z Rosją i zachodniej, ze Szwecją.

Zakaz wjazdu dla obywateli innych państw - w tym Polski - został przedłużony do 14 lipca.

Francja - otworzyła swoje granice dla obywateli państw UE i strefy Schengen 15 czerwca. Przyjeżdżających nie obowiązuje kwarantanna.

Otwierane są restauracje, kawiarnie, muzea i inne atrakcje turystyczne. W niektórych regionach można już wybrać się na plażę i do parku. Korzystający z komunikacji publicznej muszą nadal używać maseczek.

Grecja - obywatele 29 krajów świata, w tym Polski, od 15 czerwca mogą podróżować do Grecji i są zwolnieni z odbywania po przyjeździe obowiązkowej kwarantanny. Od 15 czerwca obowiązek kwarantanny dotyczy tylko pasażerów przybywających z lotnisk położonych w szczególnie zagrożonych regionach. Niezależnie od tego wszyscy turyści są poddawani wyrywkowym testom.

Działają sklepy, bary, restauracje i kościoły.

Gruzja - gruziński urząd lotniczy przedłużył zakaz lotów międzynarodowych do tego kraju przynajmniej do końca lipca. Ma to związek ze wzrostem liczby zachorowań na koronawirusa w sąsiednich krajach.

Hiszpania - swobodny ruch turystyczny dla obywateli państw strefy Schengen do Hiszpanii został przywrócony 21 czerwca.

Madryt przywróci swobodny ruch turystyczny z wyjątkiem Portugalii, z którą granica lądowa na jej prośbę pozostanie zamknięta do 1 lipca.

Otwarte są już hotele, sklepy, plaże, baseny, kościoły, muzea, restauracje i bary - w niektórych regionach ich działalność jest jednak ograniczona. Nadal obowiązuje nakaz noszenia maseczek w środkach transportu zbiorowego i w przestrzeni publicznej, gdy nie da się zachować bezpiecznej, dwumetrowej odległości od innych ludzi.

Holandia - holenderskie ministerstwo turystyki informuje, że mieszkańcy krajów UE (poza Szwecją i Wielką Brytanią) mogą od 15 czerwca bez przeszkód udać się do tego kraju w celach wypoczynkowych, ale wiąże się to z dodatkowymi wymogami, m.in. koniecznością przestrzegania zasad związanych z epidemią i wcześniejszą rezerwacją miejsca pobytu.

Izrael - od dnia 18 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje zakaz wjazdu cudzoziemców na terytorium Izraela i Palestyny.

Powyższy zakaz nie dotyczy obcokrajowców, którzy mają prawo pobytu na terytorium Izraela. Każdorazowo osoba taka musi jednak wyprzedzająco uzyskać zgodę odpowiednich władz izraelskich.

W tym celu należy skontaktować się z najbliższym izraelskim urzędem konsularnym (dla osób przebywających na terenie Polski jest to Ambasada Izraela w Warszawie). Każda osoba przybywająca na terytorium Izraela jest zobowiązana do poddania się 14- dniowej domowej kwarantannie. Osoby powracające do Izraela z zagranicy, które nie są w stanie zapewnić sobie izolacji w warunkach domowych, są kierowane do izolacji hotelowej.

Islandia - kraj ten otworzył 15 czerwca granice dla obywateli strefy Schengen. Turyści odwiedzający wyspę mogą: iść na dwutygodniową kwarantannę lub poddać się testowi na koronawirusa.

Do końca czerwca testy są bezpłatne, ale od 1 lipca trzeba będzie zapłacić 15 tys. koron islandzkich ISK (ok. 450 zł) za test. Dzieci urodzone w 2005 roku i później są zwolnione z badań oraz z kwarantanny.

Litwa - obywatele krajów, w których wskaźnik zachorowań na COVID-19 z ostatnich 14 dni nie jest wyższy niż 15 na 100 tys. mieszkańców, mogą wjechać bez odbywania kwarantanny.

Łotwa - przyjęła zasadę, że na jej terytorium mogą wjechać bez kwarantanny obywatele krajów, w których liczba zakażonych osób w ciągu ostatnich 14 dni nie przekroczyła 15 na 100 tys. mieszkańców.

Macedonia Północna - władze w Skopje zezwoliły turystom na tranzyt przez swoje terytorium, pod pewnymi warunkami.

Przejazd jest dozwolony przez wyznaczone przejścia graniczne: Tabanovce (Serbia), Deve Bair (Bułgaria), Bogorodica (Grecja), Kafasan (Albania), Blace ( Kosowo), Skopje Tranzyt może trwać maksymalnie 5 godzin, a podczas tranzytu przez Macedonię Północną nie wolno opuszczać wyznaczonej autostrady lub drogi lokalnej.

Można korzystać ze stacji benzynowych, przestrzegając środków ostrożności i zasad dystansu społecznego.

Obowiązkowe jest także wypełnienie dokumentu na granicy w dniu przyjazdu i wyjazdu. Jednocześnie każdy, kto złamie warunki tranzytu, może zostać skierowany na przymusową kwarantannę.

Malta -

władze zapowiedziały otwarcie od 1.07. br. lotniska na Malcie i uruchomienie połączeń lotniczych z tzw. „bezpiecznymi państwami”, do których zalicza się Polska.

Maroko - granice tego kraju pozostają zamknięte, a perspektywy czasowe ich otwarcia aktualnie nie są znane.

Mołdawia- obowiązuje zakaz wjazdu w celach turystycznych minimum do 30 czerwca.

Niemcy - od 15 czerwca zniesione zostały kontrole na wszystkich niemieckich przejściach granicznych. Dla przybywających do tego kraju obywateli państw UE oznacza to, że sytuacja wróci do tej sprzed wybuchu pandemii.

W Niemczech działają już wszystkie sklepy, szkoły, restauracje i hotele. Nadal obowiązuje nakaz zachowania odległości w przestrzeni publicznej i zasłaniania twarzy w niektórych miejscach.

Norwegia - zamknęła swoje granice. Zagraniczni podróżni nie zostaną wpuszczeni do kraju. Ci, którzy mieszkają lub pracują w Norwegii, mogą wjechać i lotniska są otwarte.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże międzynarodowe, które nie są absolutnie konieczne do 20 sierpnia.

Portugalia - przywróciła 15 czerwca swobodny ruch turystyczny z państwami Unii Europejskiej, strefy Schengen oraz z krajami, w których mieszka wielu Portugalczyków.

Od lipca możliwe będzie podróżowanie do tego państwa z innych miejsc na świecie. Oprócz krajów UE i strefy Schengen do grona państw, których obywatele będą mogli podróżować do Portugalii bez zaświadczenia lekarskiego i kwarantanny, zaliczono Wielką Brytanię, Wenezuelę, USA, Kanadę, RPA oraz kraje, w których portugalski jest językiem urzędowym.

Rumunia - stan alarmowy w Rumuni został przedłożony od 17.06 na kolejne 30 dni. Zgodnie z zasadami stanu alarmowego granice Rumunii pozostają zamknięte dla cudzoziemców, z wyjątkiem np:

osób odbywających podróż służbową potwierdzoną wizą/pozwoleniem na pobyt/ innym równoważnym dokumentem potwierdzającym jednoznacznie dla rumuńskiej straży granicznej służbowy cel podróży do Rumunii;

osób jadących tranzytem przez Rumunię, poruszających się wyznaczonymi korytarzami;

osób podróżujących z wyższej konieczności (powody medyczne lub rodzinne), osób potrzebujących ochrony międzynarodowej (lub inne powody humanitarne)

-członków personelu dyplomatycznego/ konsularnego/ organizacji międzynarodowych/ wojskowego/ humanitarnego, pasażerów tranzytowych (w tym repatriantów w ramach udzielenia ochrony konsularnej).

Serbia - nie wymaga szczególnego zezwolenia na wjazd i pobyt, nie ma obowiązkowej kwarantanny, nie trzeba także przedstawiać przy wjeździe negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wznowiono międzynarodowy ruch lotniczy, połączenia są realizowane m.in. z wieloma portami lotniczymi w Europie.

Wszystkie osoby wjeżdżające do Republiki Serbii podczas kontroli paszportowej otrzymują pisemną informację– ostrzeżenie w języku serbskim oraz angielskim – o środkach, które należy stosować w celu zapobiegania rozpowszechniania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19.

Słowacja – od 20 czerwca 2020 roku zniesione zostały dotychczasowe obostrzenie w ruchu osobowym z terytorium Polski. Polska została dodana do listy państw, które zostały uznane za bezpieczne pod względem zagrożenia epidemicznego koronawirusem. Możliwy jest zarówno tranzyt w kierunku Polski jak i z Polski do innych krajów UE (Austria, Czechy, Węgry).

Zniesione zostają obostrzenia w zakresie swobodnego przemieszczania się z Polski przez terytorium Słowacji w celach służbowych, zawodowych, turystycznych, odwiedzin i innych.

Słowenia - Polska nie znalazła się na liście państw bezpiecznych, dlatego obowiązuje kwarantanna 14 dni albo aktualny negatywny test (nie starszy niż 3 dni). Tranzyt jest dozwolony, ale należy opuścić Słowenię w ciągu 12 godz.

Stany Zjednoczone: w myśl proklamacji Prezydenta USA cudzoziemcy, którzy w ciągu 14 dni przed przybyciem do USA przebywali w następujących krajach: Chiny, Iran, kraje Strefy Schengen (Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Monako, San Marino, Watykan), Zjednoczone Królestwo (Anglia, Szkocja, Walia, Irlandia Północna) oraz Irlandia - mogą nie uzyskać prawa wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych pomimo spełnienia formalnych kryteriów. Ograniczenie dotyczące przekraczania granic obowiązuje do odwołania. Od tej zasady przewidziano szereg wyjątków, m.in. dotyczących stałych rezydentów i ich rodzin.

Jak czytamy na stronach MSZ, przy podejmowaniu decyzji co do podróżowania po terytorium USA sugerujemy każdorazowo sprawdzenie aktualnych obostrzeń i zaleceń zarówno CDC, jak i władz lokalnych.

Szwajcaria - otworzyła granice z krajami Unii Europejskiej i strefą Schengen 15 czerwca.

Szwecja - brak ograniczeń wjazdu i wyjazdu do/ze Szwecji dla obywateli UE, w tym dla obywateli Polski. Brak wymaganej kwarantanny po przekroczeniu granicy Szwecji. Brak zakazów w podróżowaniu po terytorium Szwecji. Testy na COVID -19 nie są obligatoryjne i ich przeprowadzanie odbywa się na zasadach komercyjnych.

Tunezja - w związku z pandemią Covid-19 Tunezja 22 marca br. zamknęła swoje granice oraz wprowadziła szereg obostrzeń. Według komunikatów tunezyjskich władz otwarcie granic i wznowienie międzynarodowego ruchu lotniczego nastąpi 27 czerwca br.

Turcja - zniesiono zakaz wjazdu do Turcji, za wyjątkiem granicy lądowej z Iranem (pozostaje otwarta dla ruchu towarowego), zniesiono obowiązkową, 14 dniową kwarantannę dla osób wjeżdżających do Turcji, wznowiono część połączeń międzynarodowych - Turkish Airlines zapowiedziało wznowienie w czerwcu połączeń do kilkunastu europejskich miast.

Węgry - 18 czerwca br. wszedł w życie dekret rządu węgierskiego w którym zezwala się obywatelom państw członkowskich UE a także obywateli EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) oraz Serbii i Szwajcarii na nieograniczony wjazd na terytorium Węgier.

Wielka Brytania - granice są otwarte, ale po przyjeździe obowiązuje dwutygodniowa kwarantanna.

Jednak Wielka Brytania od 6 lipca rezygnuje z 14-dniowej obowiązkowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z krajów, w których jest mniejsze ryzyko związane z epidemią koronawirusa - poinformował w piątek 26. czerwca późnym wieczorem brytyjski rząd. Jednocześnie rząd ostrzegł, że ostrzegł, że zamknie plaże, jeśli będą one zbyt zatłoczone, a ludzie nie będą przestrzegali zasad dystansu społecznego, wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa.

Równocześnie w stosunku do niektórych krajów i regionów zostaną złagodzone rządowe zalecenia dla Brytyjczyków dotyczące podróży zagranicznych. Obecnie obowiązującym zaleceniem jest powstrzymywanie się od wszelkich podróży zagranicznych, o ile nie są niezbędne.

Włochy - od 3 czerwca br. zniesiono ograniczenia przy przekraczaniu granicy Włoch oraz przemieszczaniu się pomiędzy regionami dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii.

Zniesiono również obowiązek kwarantanny dla osób przyjeżdżających z państw Unii Europejskiej, strefy Schengen i Wielkiej Brytanii, pod warunkiem, że osoba nie przebywała w ciągu ostatnich 14 dni poza obszarem tych państw.

MSZ ostrzega, że należy liczyć się z możliwością wprowadzenia dodatkowych obostrzeń przez władze poszczególnych regionów Włoch. Należy spodziewać się utrudnień w podróży, wzmożonych kontroli i pomiarów temperatury ciała na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych i innych miejscach w których powstają skupiska ludzkie.

Działają już hotele, restauracje, bary, sklepy i punkty usługowe, wierni mogą uczestniczyć w mszach i nabożeństwach, a turyści wypoczywać na plażach. Pozostają w mocy najważniejsze środki ochrony przed zakażeniem, czyli wymóg zachowania odległości co najmniej 1 metra oraz noszenia maseczki, gdy taki dystans nie jest możliwy.

Na plaży ma być zapewnione 10 metrów kwadratowych wokół jednego parasola. Odległość między leżakami i łóżkami do opalania ma wynosić 1,5 metra. Konieczna będzie ich dezynfekcja. Pozwolono na mierzenie temperatury przy wejściu na plażę i zakazanie wstępu w przypadku, gdy przekracza 37,5 st. C. Informacje podane w tekście dotyczyły staniu na 25 czerwca i zostały zaktualizowane – tam, gdzie było to możliwe.

źrodła: MSZ/Polskie Radio/ /Onet.pl/PAP/inne źródła/ gr