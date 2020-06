Kopalnie: Kiedy wrócą do normalnej pracy?

Po zmianie od 9 czerwca br. w związku z sytuacją epidemiczną cyklu pracy kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej: Knurów-Szczygłowice oraz Budryk, pierwsza z nich wróciła już do normalnej organizacji robót; druga ma działać z ograniczeniami do 7 lipca - wynika z informacji przedstawicieli spółki.

W związku z powstaniem ognisk koronawirusa m.in. w zakładach JSW zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Aktywów Państwowych ograniczono od 9 czerwca pracę dwóch z nich - do 28 czerwca. Jak przekazał w poniedziałek rzecznik spółki Sławomir Starzyński, kopalnia Knurów-Szczygłowice wróciła już do pracy zgodnej z wcześniejszymi planami, z pełnym zatrudnieniem.

„Wydobycie w Knurowie-Szczygłowicach ograniczone w tym czasie do technologicznego wróciło już do normalnej organizacji. W Budryku część załogi, poniżej 50 proc., z ujemnymi wynikami wróciła do pracy; pozostali są do 7 lipca na izolacji” - uściślił Starzyński.

Jak zaznaczył, pozostałe kopalnie spółki pracują bez zakłóceń: kopalnia Pniówek prowadzi wydobycie w okolicach swoich maksymalnych wartości, także kopalnia Zofiówka pracuje bez zakłóceń, a tzw. obłożenia są dostosowane do aktualnej sytuacji. „W tych kopalniach, w których jest wysoka absencja, jest ona uwzględniona przy obłożeniach” - zobrazował rzecznik.

Zgodnie z poniedziałkowymi danymi nt. sytuacji epidemicznej w JSW, gdzie w trakcie epidemii wykryto najwięcej zakażeń w polskim górnictwie, łączna liczba takich przypadków w całej spółce wynosiła 3868 (od początku epidemii); od niedzieli odnotowano wzrost o 3. Nowi zarażeni to pracownicy kopalni Budryk (od początku epidemii do poniedziałku koronawirusa stwierdzono tam u 286 pracowników).

W pozostałych kopalniach JSW nie przybywało w dwóch ostatnich dniach osób zakażonych: w kopalni Pniówek od początku epidemii ich liczba wyniosła 1600, w kopalni Zofiówka 1180, w kopalni Borynia 411, w kopalni Jastrzębie-Bzie 387, w kopalni Budryk 283, a w kopalni Szczygłowice - cztery.

Kwarantanną w poniedziałek pozostawało objętych 121 pracowników JSW (w sobotę i niedzielę było ich o 18 więcej). Wyzdrowiało w spółce od początku epidemii 1719 osób (wzrost od niedzieli o 72 osoby). Oznacza to, że liczba osób obecnie uznawanych za zarażone w JSW to 2149.

Ogółem w kopalniach JSW, w których zmieniono organizację funkcjonowania od 9 czerwca br., pracuje ok. 8,4 tys. osób: 3,3 tys. w kopalni Budryk, 2,5 tys. w ruchu Knurów i 2,6 tys. w ruchu Szczygłowice.

PAP/ as/