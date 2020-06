Co z transportem po brexitcie? Nadal brak przepisów

Londyn nie określił jeszcze zasad, na jakich będą obsługiwane ciężarówki przewożące towary między Wielką Brytanią, a Unią Europejską po brexicie. Ta duża luka prawna budzi obawy wśród firm transportowych, pisze Joe Mayes dla Bloomberga

Wielka niewiadoma czeka miliony kierowców ciężarówek, którzy co roku przekraczają kanał la Manche. Za pół roku przestają działać dotychczasowe przepisy, a nowe nie zostały jeszcze określone. Na razie nie wiadomo jakim kontrolom i formalnościom będą poddawani podczas przekraczania granicy – donosi forsal.pl.

Do końca roku zostało już tylko 6 miesięcy, więc teoretycznie jest jeszcze czas by Bruksela i Londyn dogadały się i podpisały stosowne umowy handlowe. Brytyjskie firmy są jednak zaniepokojone i obawiają się przerwania łańcuchów dostaw z UE, lub przynajmniej sporych zakłóceń w dostawach. Po stronie brytyjskiej brak jest jakichkolwiek przygotowań.

Jest jeszcze wiele do zrobienia, nim określimy fizyczne procedury i związane z nimi przepływy danych o ciężarówkach poruszających się między Wielką Brytanią, a Francją. Następne tygodnie i miesiące będą pracowite- powiedział Tim Reardon, szef ds. wjazdów z UE w Porcie Dover, do którego przybywa do 10 000 ciężarówek dziennie.