Druga tura – skorzystaj z e-usług wyborczych

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich. Jeśli tego dnia będziecie poza miejscem swojego zamieszkania, możecie dopisać się do spisu wyborców w miejscowości, w której akurat będziecie przebywać. Oto, jak można to zrobić przez internet.

Głosowanie na wakacjach

Na początek jednak ważna informacja. Jeśli mieszkacie np. w Gdańsku, a 28 czerwca głosowaliście w Rzeszowie, bo do tamtejszego spisu się dopisaliście, 12 lipca również będziecie wpisani do spisu w Rzeszowie. Gdybyście w drugiej turze chcieli głosować w innym miejscu, w tym np. miejscu swojego stałego zamieszkania – powinniście pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z którego urzędu potrzebujecie takiego zaświadczenia? Z tego, w którym dopisaliście się do spisu, czyli w opisanym przez nas przypadku – z Rzeszowa.

Jeśli 12 lipca będziecie w miejscu, w którym dopisaliście się do spisu i głosowaliście 28 czerwca – nie musicie ponownie dopisywać się do spisu.

Inny scenariusz jest taki, że w pierwszej turze wyborów głosowaliście w miejscu swojego stałego zamieszkania, w drugiej – będziecie np. na wakacjach i tam chcecie głosować. Wówczas możecie zawnioskować o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której będziecie przebywać 12 lipca. I to właśnie możecie zrobić przez internet. Oto jak to zrobić.

To, czego potrzebujecie, by zrobić to przez internet, to profil zaufany (PZ). Jeśli jeszcze go nie macie, założycie go w kilka chwil – także online Sprawdźcie jak to zrobić. Jeśli macie już PZ i znacie adres, pod którym będziecie 12 lipca, wejdźcie na stronie www.gov.pl i tam wybierzcie e-usługę Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

Oto kolejne kroki:

· Kliknij przycisk Dopisz się do spisu wyborców i zaloguj się profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz).

· Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.

· Sprawdź wniosek i podpisz go elektronicznie profilem zaufanym (lub e-dowodem, jeśli go masz). Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GO (www.GOV.pl) i podany we wniosku adres e-mail.

WAŻNE! Jeśli urzędnik stwierdzi we wniosku braki lub błędy, skontaktuje się z tobą: telefonicznie, pocztą tradycyjną, e-mailem lub przez skrzynkę na koncie Mój GOV.

Dlatego sprawdzaj swoją skrzynkę – jeśli odpowiesz na wiadomość urzędnika, przyspieszy to załatwienie sprawy.

UWAGA! Z e-usługi możecie skorzystać do wtorku 7 lipca o godz. 23.59. Usługa jest bezpłatna.

Wniosek online, głos korespondencyjnie

Do jutra (wtorek, 30 czerwca) do godz. 23.59 możecie online zgłosić także chęć głosowania korespondencyjnego.

I tutaj także ważna informacja: jeśli w pierwszej turze, zagłosowaliście korespondencyjnie – przed druga turą nie musicie składać kolejnego wniosku. Pakiet wyborczy dostaniecie na ten sam adres, na który dostaliście pakiet z pierwszej tury.

Jeśli jednak w pierwszej turze głosowaliście tradycyjnie, a w drugiej chcielibyście zagłosować korespondencyjnie, musicie to zgłosić do jutra (wtorek, 30 lipca). Najszybciej jest złożyć wniosek online.

Oto jak to zrobić:

Pierwszy krok to wizyta na portalu www.GOV.pl. Będąc tam wybierzcie e-usługę Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce. A później:

· Kliknij przycisk Zgłoś zamiar głosowania.

· Zaloguj się profilem zaufanym lub e-dowodem.

· Sprawdź swoje dane. Podaj dane do kontaktu z urzędem: adres e-mail, numer telefonu (możesz podać obie dane albo jedną).

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz nakładki Braille’a – zaznacz odpowiednie oświadczenia i dołącz swoje aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wybierz, w jaki sposób chcesz odebrać pakiet wyborczy.

Masz dwie możliwości:

odbiór osobisty w urzędzie, przesyłkę na adres, który podasz w zgłoszeniu.

Wybierz urząd, do którego wyślesz zgłoszenie.

Jeśli macie wątpliwości, skontaktujcie się ze swoim urzędem gminy.

Sprawdź zgłoszenie, podpisz je elektronicznie i wyślij. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę na koncie Mój GOV (logowanie – prawy górny róg na www.GOV.pl).

To wszystko. Teraz pozostaje Ci czekać na pakiet wyborczy.

WAŻNE! Regularnie sprawdzaj swoją skrzynkę na koncie Mój GOV i skrzynkę e-mail.

Urząd NIE rozpatrzy Twojego zgłoszenia, jeśli:

nie uzupełnisz lub nie poprawisz go w ciągu jednego dnia od otrzymania wezwania z urzędu, masz ustanowionego pełnomocnika do głosowania, wydano Ci już zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu, w którym będziesz w dniu wyborów.

Zarejestrowani

Ponownie można skorzystać także z e-usług Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców o usługa, dzięki której na stałe zmienicie miejsce głosowania. Nie tylko na drugą turę, ale także na wszystkie kolejne wybory. Co ważne, jeśli koniecznie chcecie z niej skorzystać przed 12 lipca, musicie się spieszyć.

Wpis do rejestru wyborców nie następuję bowiem automatycznie, wymaga rozpatrzenia wniosku, a później decyzji urzędnika. Przed wydaniem decyzji urzędnicy muszą zweryfikować, czy mieszkamy tam, gdzie deklarujemy.

Jeśli online chcecie wpisać się do rejestru wyborców, poza profilem zaufanym będziecie też potrzebować dodatkowych dokumentów. Skan lub zdjęcie dowodu osobistego i elektroniczną wersję innego dokumentu, który potwierdza miejsce Waszego stałego zamieszkania. Taki załącznik ułatwi urzędnikowi podjęcie decyzji i może przyspieszyć rozpatrzenie wniosku.

Co może być takim dodatkowym dokumentem? Umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkamy, rachunek za prąd, na którym są nasze dane; umowa o pracę; karta mieszkańca, itp.

W związku z tym, że nie jest to usługa „automatyczna”, a decyzja administracyjna, macie mniej czasu na złożenie wniosku o dopisanie się do rejestru. E-usługa będzie czynna do niedzieli 5 lipca 2020 r. do godz. 23.59. Wszystko po to, by urzędnicy mieli czas na rozpatrzenie Waszego wniosku.

Ważne daty

Podsumowując – jeśli chcecie skorzystać e-usług wyborczych, zapamiętajcie te daty:

30 lipca (wtorek) godz. 23.59 – do tego czasu możecie online zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego à Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)

5 lipca (niedziela) godz. 23.59 – to termin, do którego możecie zawnioskować online o wpisanie do rejestru wyborców, czyli na stałe zmienić miejsce głosowania à Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

7 lipca (wtorek) godz. 23.59 – do tego dnia możecie złożyć online wniosek o dopisanie do spisu wyborców (tylko na obecne wybory Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców

I pamiętajcie, regularnie sprawdzajcie swoją skrzynkę (także spam). Ważne, abyście nie przeoczyli ważnych wiadomości od urzędników.

