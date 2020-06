UE przedłużyła sankcje gospodarcze wobec Rosji

- Kraje członkowskie w ramach Rady UE przedłużyły w poniedziałek sankcje gospodarcze wobec Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę. W połowie czerwca zielone światło dla tej decyzji dali unijni liderzy podczas wideoszczytu.

UE uzależniła zniesienie sankcji od pełnej realizacji porozumień z białoruskiej stolicy. Mimo że termin w tej sprawie wyznaczono na 31 grudnia 2015 r., do dziś nie zostały one w pełni wdrożone.

Restrykcje dotyczą sektora finansowego, energetycznego i obronnego oraz produktów podwójnego zastosowania. Oznaczają ograniczenie dostępu do unijnych rynków kapitałowych dla największych rosyjskich instytucji finansowych, firm energetycznych oraz przemysłu obronnego.

Ponadto w ramach restrykcji obowiązuje zakaz eksportu i importu broni do i z Rosji, zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania do celów militarnych lub dla użytkowników wojskowych w tym kraju. UE ogranicza też Moskwie dostęp do strategicznie cennych technologii i usług, które można wykorzystać do produkcji i wydobycia ropy naftowej.

Rosyjska aneksja Krymu w marcu 2014 r. i podsycanie przez Kreml konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy spowodowały nałożenie przez państwa zachodnie szeregu sankcji dyplomatycznych, gospodarczych, finansowych i personalnych na Rosję i przedstawicieli jej władz.

W czerwcu przedstawiciele krajów unijnych opowiedzieli się również za przedłużeniem sankcji będących odpowiedzią na zaanektowanie Krymu i Sewastopola przez Rosję. Sankcje mają obowiązywać do 23 czerwca 2021 r. Obowiązują one obywateli UE oraz unijne firmy i ograniczają się do terytorium Krymu i Sewastopola. Obejmują one zakaz importu towarów z Krymu i Sewastopola, ograniczenia handlowo-inwestycyjne w niektórych sektorach gospodarki i projektach infrastrukturalnych, zakaz świadczenia usług turystycznych na Krymie lub w Sewastopolu oraz zakaz eksportu niektórych towarów i technologii.

