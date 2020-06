Rząd musi zainterweniować, kiedy Warszawa nie daje rady

- Rząd musi zainterweniować, kiedy Warszawa ma problemy - stwierdził w poniedziałek szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, nawiązując do zwołania wieczorem przez premiera spotkanie szefów odpowiednich służb w celu wsparcia działań pomocowych w stolicy.

W Polsat News Dworczyk był pytany, czy to spotkanie to alternatywny sztab wobec służb miejskich prezydenta stolicy.

Nie. To jest kolejna sytuacja, gdy rząd musi zainterweniować, kiedy Warszawa ma problemy. Pamiętamy awarię oczyszczalni ścieków Czajka, gdy rząd też musiał włączyć się do akcji bo miliony, hektolitry ścieków wpadały bezpośrednio do Wisły” - powiedział Dworczyk.

Każdy może zobaczyć za pośrednictwem mediów czy mediów społecznościowych jak wygląda zalana Warszawa. Ile instytucji, różnego rodzaju miejsc użyteczności jest odciętych i nie może funkcjonować. Premier w sposób naturalny zwołuje sztab kryzysowy” - wskazał. Przekazał, że odnotowano ponad 400 interwencji państwowej straży pożarnej, a wsparcie ściągane jest także spoza Warszawy.