Koronawirus: Airbus będzie zwalniał. Spadki o 40 proc.

Producent samolotów spodziewa się spadku produkcji o nawet 40 proc. Dlatego koncern zapowiada cięcie kosztów – możliwa jest redukcja tysięcy miejsc pracy.

Dyrektor naczelny koncernu potwierdził plany ograniczenia produkcji o 40 proc. przez dwa lata.

To brutalny fakt, ale musimy to zrobić. Chodzi o niezbędne dostosowanie do ogromnego spadku produkcji. Chodzi o zabezpieczenie naszej przyszłości - powiedział szef Airbusa Guillaume Faury Die Welt, nie komentując szczegółów cięć.